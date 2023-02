A Somogyi-könyvtár eddig is fontosnak tartotta működéséhez kapcsolódóan a zöld-szemlélet érvényesülését. 2020-ban alakult a Spenót elnevezésű zöld csoport az intézményben, amelynek feladata, hogy szem előtt tartsa a környezetvédelmi alapelveket és javaslatokat tegyen a minél inkább környezetbarát megoldásokról, mindezek mellett különböző zöld szemléletű programokat is szervez. A környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás jegyében telt a szombat. Családi napra várták az érdeklődőket az Északvárosi, az Odesszai és a Rókusi Fiókkönyvtárakban, valamint a Nagyállomáson lévő ideiglenes könyvtárponton is. Volt papírszínház, öko-bütykölő és öko-totó, de még az is kiderült, hány év szükséges egy műanyag zacskó lebomlásához. A Nagyállomáson zene is volt, a szegedi a KidsAlone zenekar muzsikált.

A KidsAlone zenekar