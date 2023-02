Ahogy beléptünk fotóriporter kollégámmal a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskolába, Erdősné Fagler Erika rögvest végigkalauzolt bennünket a modern iskolaépületben. A helyiségekben javában zajlott a tanítás, minden teremből más-más hangszer – furulya, hegedű, gitár, zongora – dallamai csendültek fel. A központi folyosó egy apró zugában megbújó íróasztalra mutatva közölte, az az ő birodalma. 1997-ben alapította az iskolát, néhány éve adta át a vezetői feladatokat lányának, Erdős Kingának. Nyugdíjasként napjainkban az iskola fenntartói feladatait látja el.

– Amikor felvettek a zenekonziba hárfát tanulni, és először léptem az épületbe, elmondhatatlanul lelkes voltam. Most is emlékszem, milyen örömmel töltött el, hogy minden ajtó mögött más hangszer szólt, és maga a tudat, hogy ott tanulhatok. Manapság, ahogy az íróasztalomnál ülök, gyakran eszembe jut ez az élmény. És ez éppoly csodálatos számomra – mondta el lapunknak.

Hatodik osztályos korában Török Mihály kórusában már Bartók-műveket énekelt, mellette dobszakkörbe járt és zongorázott. A zenekonzervatóriumi tanulmányai után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán diplomázott matematika-fizika-ének szakon, ahol mestereként Kardos Pál Liszt-díjas karnagyot említette. Már pályája elején fellendítette a kóruséletet a mihályteleki, a Béke utcai, majd a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolában.

A Bartók Gyerekkórussal bejárta Európát Walestől Grúziáig. Irányítása alatt olyan nemzetközi elismertségnek örvendett az énekkar, hogy egy nagyszabású, hetven kórust felvonultató, francia fesztiválra mindössze három külföldi vendégkórust hívtak meg, amelyek egyike a Bartók Gyerekkórus volt.

1997-ben alapította meg az újszegedi művészeti iskolát mindenekelőtt azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a város központjától távolabb élő gyerekek számára is a zenetanulásra. Jelenleg 270 gyerek tanul muzsikálni az intézmény főépületében és algyői telephelyén.

Erdősné Fagler Erika hat évtizede szolgálja elhivatottan a zenei nevelés ügyét Szegeden, a Városi Kórusegyesületnek is vezetőségi tagja.

„Szerteágazó tevékenysége ének-zene tanárként, szakvezetőként, karnagyként, kórus- és iskolaalapítóként, zenei versenyek szervezőjeként gazdagította a város kulturális életét. Elismertsége, tekintélye, töretlen munkabírása és értékrendje példaértékű” – hangzott el a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége laudációjában, amely Életmű-díjjal tüntette ki. Az országos kitüntetés mellett a Magyar Kultúra Napján szülővárosa a Szeged Kultúrájáért Díj aranygyűrűjével méltatta.

– A KÓTA díjának is nagyon örültem, de amikor megtudtam, hogy szerette városom is kitüntet, nagyon meghatódtam – mondta. „Minden gyermeknek joga, hogy az iskola a kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza” – zárta Kodály Zoltán gondolatával a beszélgetést.