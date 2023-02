Kozma-Vizkeleti Dániel klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta párkapcsolati előadásával startol szerdán az SZTE Szabadegyetem 31. szemesztere.

– A Szegedi Tudományegyetem Szabadegyeteme ismét változatos programot kínál a tudomány iránt érdeklődőknek. Az előadások számos tudományterületet felölelnek, így a hallgatók megismerkedhetnek az úszó polimergyökökkel, a legújabb archeogenetikai vizsgálatokkal, a Covid utáni fogyasztási szokásokkal, az 1848/49-es szabadságharccal és más érdekes témákkal is. A szabadegyetem előadói arra törekednek, hogy kutatási eredményeiket szakszerűen és közérthetően osszák meg szűkebb és tágabb környezetükkel – mondta el Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese.

Az előadásoknak szerdánként este hat órától a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi terme ad majd otthont. Az érdeklődők olyan kérdésekre is tudományos igényű és közérthető magyarázatot kaphatnak, mint például, hogy milyen a kiegyensúlyozott párkapcsolat, melyek azok az új oktatási módszerek, amelyek hatékonyan és tartósan építik fel a hosszú távon elérhető tudást, és milyen szerepet játszottak a tolmácsok és a renegátok az oszmán történetírásban. A szemeszterben az is kiderül majd, hogyan szolgálja a 3D nyomtatás a tudományt és a gyógyítást, hogyan alkalmazhatók a földmegfigyelési műholdak adatai a gazdaságban. Téma lesz továbbá Görgei Artúr, az ismeretlen Móricz Zsigmond és az első népképviseleti országgyűlés vértanúi is.

A pódiumra lépő előadók többsége a szegedi egyetem munkatársa, a vendégként érkező előadók ugyancsak szakmájuk jeles képviselői. Az előadásokról felvétel készül, amelyek hétfőnként kerülnek majd fel az SZTE Szabadegyetem honlapjára.