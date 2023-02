– Igaz, hogy én már a multiplex-generáció tagja vagyok, de már gyermekkoromban is érdekelt a mozik világa – mondta Forgács Balázs, aki most a makói filmszínházak történetével foglalkozik. Ez már csak azért is érdekes, mert egyébként budapesti, foglalkozását tekintve pedig mozdonyvezető. A napokban több Makóhoz kötődő közösségi oldalon tett közzé felhívást azzal kapcsolatban, hogy szeretne minél többet tudni a Maros-parti város mozitörténetéről – érdeklik a relikviák, dokumentumok, de a személyes történetek is. Mi is így figyeltünk fel rá.

Mint elmondta, a mozi világában azért mélyedt el, mert úgy gondolta, jó, ha van egy másik szenvedélye a vasút mellett. 2007-ben indított egy blogot elsősorban a fővárosi mozikról, a velük kapcsolatos hírekről, amiből mára egy országos kitekintésű, komoly honlap lett mozivilag.com címen. Három éve a filmszínházak történetét is kutatja – egyebek mellett feldolgozta már Szeged és Hódmezővásárhely mozitörténetét, így jutott el Makóhoz. Egyébként amikor a Hagymaházban 9 éve elindult a vetítés, itt volt.

A makói kutatáshoz régi újságok híreit vette alapul, de kapott segítséget a makói múzeumtól, Forgó Géza várostörténésztől is. És örömmel tapasztalta, hogy a felhívására is sokan reagáltak. Aki relikviákkal, személyes visszaemlékezésekkel szeretné segíteni a filmszínházakért rajongó budapesti vasutas kutatását, a [email protected] címen vagy a 06/ 70/ 626-8755-ös számon érheti el.

Forgács Balázs szerint, bár ezt már sokan jósolták, a mozi sosem fog eltűnni – csak átalakul.

– Érdekes, hogy mindig a gazdasági válságok hoztak megújulást – idézte fel. 1910-ben például a hangosfilm, 2008-ban pedig a 3D volt az újdonság. Hogy mi lesz a jövő, azt persze senki sem tudja.