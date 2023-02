Egyedi módon, verszászlókkal emlékezett a 200 esztendeje született Petőfi Sándorra a napokban a kiszombori Oláh Veronika Alapítvány.

Fotós: Szabó Imre

Süliné Rácz Emőke kuratóriumi elnök elmondta, a zászlók tulajdonképpen színes laminált papírlapok egy-egy versrészlettel, illetve képekkel, amiket a falu központjában álló Petőfi-mellszoborhoz kötöztek nemzeti színű szalagokkal.

Fotós: Szabó Imre

Mindezt a helyi általános iskola alsó tagozatos munkaközösségével együttműködve, így a diákok tanáraik kíséretével fel is keresték a szobrot és néhány költemény felolvasásával külön is megemlékeztek a poétáról. – Arra biztattam a gyerekeket, de akár a felnőtteket is, hogy jártukban-keltükben álljanak meg itt és olvassanak el egy-egy versrészletet. Petőfi a legnagyobb magyar költők egyike, megérdemli, hogy tisztelegjünk az emléke előtt – mondta Süliné Rácz Emőke.

Fotós: Szabó Imre

A versek várhatóan március 15-ig maradnak a mellszobron.