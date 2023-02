A pályázatot a csütörtöki közgyűlésen érvénytelenítik és újra kiírják.

Az alakulás sem ment simán

A Tornyai összevont kulturális intézmény 2022. január elsejétől működik. Már a megalakulását is botrányok övezték és 1 év alatt 2 főigazgatót is „elfogyasztott”.

2021 kora nyarán döntött a Márki-Zay Péter polgármester vezette vásárhelyi közgyűlés arról, hogy szeptembertől egy nagy szervezet, a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ ernyője alá vonják a város kulturális intézményeit, azaz a Tornyai János Múzeumot, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központot, valamint a Németh László Városi Könyvtárt és Pósa Lajos Gyermekkönyvtárt. Csakhogy valaki óriási hibát követett el az önkormányzatnál, ugyanis a jogelőd és jogutód szervezet beolvadási és törlési dátumait nem sikerült összhangba hozni, érvényteleníteni kellett a főigazgatói pályázatot is. Ezért az összevont kulturális intézmény nem 2021 szeptemberében, hanem 2022. januárjában kezdte meg működését.

Botrányosan kínos megnyitóbeszéd

A Tornyai első főigazgatója végül a minimális vezetői tapasztalattal rendelkező Megyesi Beáta lett, aki 5 évre kapott megbízást, 3 hónap próbaidővel.

Érdekesség, hogy a bérét már a próbaidő alatt 50 ezer forinttal megemelte az önkormányzat. Megyesi rövid életű főigazgatói megbízása idején azzal került be a sajtóba, hogy botrányosan kínos beszédet mondott egy kiállításmegnyitón, de a kulturális intézmény új logója is nemtetszést váltott ki Vásárhelyen. Végül Megyesi Beáta, nem sokkal a próbaideje lejárta után, lemondott a posztjáról, július 1-jétől a könyvtár igazgató-helyetteseként dolgozott tovább. A dolog pikantériája, hogy ez a poszt akkor nem is létezett, nem szerepelt az összevont intézmény szervezeti és működési szabályzatában. Korábban, amíg önálló intézmény volt, a könyvtárnak volt igazgató-helyettese. A feladatkört azért szüntették meg 2022-től, mert sem a művelődési ház, sem a múzeum igazgatójának nem volt helyettese, és ezt egységesíteni kívánták.

Eltért a véleménye az önkormányzatétól

A Tornyai új főigazgatója Miklós Péter lett. Ő sem maradt sokáig a poszton.

– Főként szervezési-vezetési és menedzsment kérdésekben voltunk eltérő véleményen az intézményt fenntartó önkormányzattal – nyilatkozta lapunknak, miután december 8-án beadta a felmondását. Nem hivatalos információink szerint olyan személyi döntést akart az önkormányzat keresztülvitetni vele, amellyel nem értett egyet, ezért távozott.

A még december 8-án frissiben kiírt főigazgatói pályázatra január 31-éig lehetett jelentkezni. A csütörtöki közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint jelentkeztek is, méghozzá ketten, de egyikőjük sem felet meg végzettség, szakmai és vezetői gyakorlat tekintetében a kiírásoknak. Ezért az előterjesztésben Márki-Zay Péter polgármester a pályázat érvénytelenítését és új pályázat kiírását javasolja. Az új kiírásra március 31-éig lehet majd jelentkezni.