– A kommunista ideológia minden tradicionális paraszti és polgári értéket, mint például a magántulajdon, vagy a család, megkérdőjelezett, sőt részben, vagy egészben elutasított, és azokat el akarta törölni. A földtulajdonnal rendelkező vagy a tőkevagyonnal és termelőeszközökkel bíró rétegeket egyaránt ellenségének tekintette, s emiatt azoknak a társadalmi befolyását igyekezett megszüntetni. Ennek jegyében erőszakkal államosították, illetve szövetkezetesítették az államszocialista korszakban Magyarországon a nagyüzemeket éppúgy, mint a kisiparosok műhelyeit, a nagybirtokokat éppúgy, mint a kis- és középparaszti földparcellákat. A történelmi keresztény egyházak ellen is támadást indítottak, hogy a jézusi tanítás minél kevesebb emberhez jusson el, ezért államosították az egyházi iskolákat is – fogalmazott az eszmetörténész, aki könyvet is írt a történtekről A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen 1944 és 1949 között címmel.

A Csillag börtönben raboskodott

Magyarországon tehát az első kommunista diktatúra az 1919-es tanácsköztársaság volt. 1945 után pedig – hazánk szovjet megszállását követően – 1947 és 1950 között fokozatosan, de meglepően rövid idő alatt építették ki az szocialista önkényuralmi rendszert. A po­­litikai élet többszólamúságának a megszüntetésével, a gazdasági és oktatási rendszer radikális átalakításával, végül az ezeréves magyar közigazgatási struktúra újraszervezésével és a szovjet típusú tanácsrendszer bevezetésével.

A kommunista diktatúra első periódusában Rákosi Mátyás és klientúrája, 1956-ot követően pedig Kádár János és politikai alárendeltjei álltak az élén. Uralmuk idején Magyarország és a magyar emberek érdekeit semmibe véve szolgálták ki a Szovjetuniót hazaáruló módon. Miklós Péter arra emlékeztetett, Rákosi Mátyás egyébként diákéveinek egy részét Szegeden töltötte, a két háború között pedig mint az egykori tanácsköztársaság egyik vezetője a Csillag börtönben raboskodott.

Hősök tere, május 1-i dísztribün Budapesten, 1949-ben. Balra, kalapban Rákosi Mátyás, mögötte, ingben Marosán György, jobbra, rövid ujjú ingben Kovács István, mellette integet Vas Zoltán, a Rákosi kép alatt, zakóban Dobi István, tőle balra, ingben ül Rajk László, jobbra, egyenruhában ül Pálffy György, öltönyben áll Szakasits Árpád, tovább jobbra, egyenruhában Farkas Mihály, kettővel tovább öltönyben áll Nagy Imre.Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

Áldozatok voltak mindannyian

Arra a kérdésünkre, hogy kik tekinthetők a kommunizmus áldozatainak, Miklós Péter az válaszolta, hogy mindazok, akik a Rákosi- és a Kádár-korszakban, tehát tágan értelmezve az 1945 és 1989 közötti időkben a politikai nézeteik, az értékrendjük vagy pusztán a származásuk miatt üldöztetést, bebörtönzést, vagy akár halált szenvedtek el.

Hangsúlyozta, külön említést érdemelnek azok, akik kommu­nistaellenes szervezkedésekben, például a Vásárhely és Orosháza között tevékenykedő Fehér Gárda Mozgalomban vettek részt, vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc idején igyekeztek megdönteni a kommunista diktatúrát. De azok is, akiknek a szocializmus állambiztonsági szervei által politikai okokból megfigyelten, a szabadságuktól megfosztottan kellett élniük.