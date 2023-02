Szeged. Február 28-án 18 órakor a SZAB-székházban mutatják be Tommaso Di Carpegna Falconieri római középkorkutató történész A férfi, aki Franciaország királyának hitte magát című könyvét, amely a közelmúltban jelent meg. A kötet szegedi bemutatójának apropóját adja, hogy a fordító, az SZTE Olasz Tanszékének professzora, Vígh Éva, aki a 14. századi Itália művelődésének és irodalmának is kutatója. A mű ugyanis a 14. századba vezeti olvasóit. Franciaország, Itália, az Anjou-kori Magyarország sajátos történelmi-társadalmi viszonyai közé ékelt élettörténetet mutat be és elemez. A bemutatóra való belépés ingyenes.