Pusztaszer az utóbbi napokban farsangi település volt: pénteken az iskola rendezett mulatságot, másnap táncházas bált tartottak a tornateremben, illetve attól mintegy 20 méterre DJ-s buli volt az egyik sörözőben. A két rendezvény nem oltotta ki egymást.

Vendégrendezvény

A pusztaszeri bált, bulit az ópusztaszeri Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület rendezte Népzenész Palántanevelő Programja negyedik állomása és táncházaként – tudtuk meg Nagyné Törő Krisztina alapító-elnöktől. A zenét és ezzel a program gerincét a Népzenei Kamaraműhely, valamint a Fábri Géza kobzos-énekmondó, Fábri-Ivánovics Tünde népdalénekes és Barta Márton furulyás fémjelezte Mentés Másként Együttes szolgáltatta. A „palánták” megmutatták, mit tanultak eddig a Pusztaszeren kívül például Zsombóról, Kistelekről, Szegedről, Baksról és Ópusztaszerről érkezett vendégeknek – sokan jelmezben jöttek.

Móka, tánc, mulatság, jókedv

Már az első pillanattól jó hangulatot varázsoltak a zenészek a tornaterembe, és alig telt el pár perc, már a kíváncsiskodók, betérők is csatlakoztak a körtánchoz, az együtt énekléshez, a különböző játékokhoz – melyek egyik jellegzetes szereplője volt a nagy orrú bogár –, Máté Gábor pusztaszeri polgármestert is sikerült táncba vinni a szervezőknek. Mosolygós, vidám, boldog emberek voltak mindenütt. Nagyné Törő Krisztina egyszer csak kiszebáb készítésre hívta a gyerekeket, akikkel a tornaterem előterében percek alatt készen lett az égetnivaló figura. Többen szalagot kötöttek rá, hogy bújuk, bánatuk, problémájuk is elégjen a kiszével együtt, majd jött egy jelenet – melyben a szalmával töltött báb is szerepet kapott –, majd a már lobogó tűzre vetették, hogy elűzzék a telet és hívják a jó időt, a tavaszt. A vacsora után folytatódott a táncház, a résztvevők lemozoghatták a krumplipaprikást és a farsangi fánkot.

Falufarsang

A balástyai falufarsangot február 26-án, vasárnap 14 órától tartja a helyi önkormányzat a rendezvényházban, melyen minden résztvevőt fánkkal, forralt borral és teával várnak. A megnyitó után a Csudavilág Óvoda és Bölcsőde, majd a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola előadása következik, utána a Bábabokra Néptáncegyüttes bemutatója, a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola végzőseinek tánca, végül a jelmezverseny következik.