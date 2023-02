Forráskúton vasárnap rendezték a hagyományos tuskóhúzást, ami a település télűző mulatsága. A jelmezes résztvevők a Jerney János Művelődési Ház előtt gyülekeztek, ahol a LagziSokk együttes muzsikált. A színes, vicces jelmezek közül is kitűnt a helybéli Maróti József, aki erre az alkalomra Gombembernek öltözött. Na, erre varrjál gombot bébi feliratú kitűzője mellett összesen 393 gomb díszítette a melegítőfelsőjét és a nadrágját, valamint ízléses táskáját. – Három asszony varrta a gombokat. Egy megunta a százhuszonnegyediknél és feladta, így a többiek fejezték be. Maróti a hétvégén a környék összes télűzésén nagy feltűnést keltett. Pénteken Zsombón az óragyűjteményét aggatta magára mint az Órás ember, másnap, szombaton Szatymazon Mari néni volt. Egy korábbi forráskúti tuskóhúzáson Fűrészemberként jelent meg fűrészekkel díszített ruházatban. Az volt az első jelmeze Marótinak. Egyelőre nem tervezi bővíteni a kollekciót.

A tömeg közben egyre gyűlt, a hangulat emelkedett, a nap meg sütött, nem úgy tűnt, mintha el kellene űzni a telet. A tömegben ott volt Fodor Imre, a település polgármestere is. Elmondta, hogy már a nagyszüleitől is hallott a forráskúti tuskóhúzásról, így akár 40-50 éves is lehet ez a hagyomány, ami különlegessé teszi a forráskúti télűzést.

A tuskóhúzó körmenet végén a tuskót a Tecára keresztelt télboszorkánnyal együtt máglyára vetették, de előtte kihirdették a fánksütő verseny eredményét, amit Vajner Katalin nyert.