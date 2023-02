Mint Urvári Sándor, a Szentesi Művelődési Központ igazgatója elmondta, a tavalyi első félévük gazdaságilag kiegyensúlyozottnak volt mondható, de a második félévben már több olyan döntést kellett hozniuk, ami a takarékosságról szólt. Októbertől három telephelyüket zárták be ideiglenesen a fűtési szezon időtartamára, így a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, a Nádas házban és a Szentes házban sem szerveztek ősz óta programokat.

A Gólyás ház ellenben új életre kelt, a Petőfi utcában hagyományőrző foglalkozásokkal igyekeznek továbbadni a helyi és térségi értékeket az érdeklődőknek. A házban többféle szakkör közül lehet választani: az érdeklődők belekóstolhatnak a csipkeverésbe, a hímzésbe, a mézeskalács készítésbe, a bútorfestésbe, a gyertyaöntésbe, a gyöngyfűzésbe és a fazekasságba is. Emellett a manuális tevékenységek mellett több egyesületnek is otthont ad a Gólyás ház.

Az intézményvezető azt is elárulta, mire készül a Szentesi Művelődési Központ ebben az évben. Az eddig zajló közösségépítő tevékenységüket ebben az évben tovább erősítenék, de készülnek új feladatokra is. – Több szervezettel együttműködve készülünk Szentes Város Napjára, ez lesz az egyik legnagyobb rendezvényünk ebben az évben. Törekszünk arra, hogy minden korosztálynak kínáljunk valamilyen programot az év során – fogalmazott Urvári Sándor. Az intézményvezető elmondta, az Ifjúsági Házban szeretnének létrehozni egy „ifi pontot” is, ahol egy közösségi teret alakítanak ki középiskolásoknak. Szintén terveik között szerepel, hogy új helyszíneket vonnak be a nagyobb rendezvényeikhez. Új programmal anyagi okok miatt nem terveznek, de a meglévő rendezvényeiket új köntösbe fogják öltöztetni.

Legközelebb a télbúcsúztatóra várják a szentesieket, ennek részletes programjáról rövidesen egy sajtótájékoztatón is beszámolnak.