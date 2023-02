Újabb világsztárokkal bővült a 2023-as DEJA VU FESZTIVÁL már eddig is illusztris névsora! A 2023. június 1-2-3.-ai dátumon megrendezendő fesztiválon olyan világsztárokat jelentettek már be, mint a 80-as, 90-es évek legsikeresebb zenekarának számító Modern Talking szívtipró frontembere Thomas Anders, a 90-es és 2000-es évek közkedvelt fiúcsapata, a BLUE, a dán világsztár dobos páros a SAFRI DUO, a slágergyáros énekesnő INNA, vagy a 90-es évek klubhimnuszainak királya DJ SASH!

Ehhez a névsorhoz most újabb 4 nemzetközi sztár csatlakozik!

Az Újszegedi Partfürdőn idén nyáron újra érkezik az olasz csapat, akiknek slágerét a ’Blue’-t legutóbb a világ első számú lemezlovasa David Guetta gondolta újra! 4 év után köszönthetjük újra az EIFFEL 65-ot!

A 90-es években újra kitört a szamba láz, és mindenki a brazil karneválokról álmodozott köszönhetően a SAMBA DE JANIERO című dalnak! Idén nyáron élőben is bulizhatunk rá a BELLINI-vel!

Ki tudná elfelejteni, ahogy a 2000-es évek elején az indiai kultúra keveredett a Knight Rider dallamaival! 2023-ban először köszönthetjük a Deja Vu színpadán PANJABI MC-t!

Bár tavaly mind a fesztivál, mind az énekesnő nagyon készült egy igazi nagy bulira, de sajnos a román világsztár annyira beteg lett a fellépése előtt, hogy kénytelen volt a hotelszobájából üzenni a rajongóknak. Idén semmi nem állhat az útjába, hogy felrobbantsa a DEJA VU Fesztivált ALEXANDRA STAN!

„Minden eddiginél látványosabb és nagyobb show-ra készülünk, és erre garancia az a 9 világsztár is, akik már biztos velünk buliznak a 10-ik jubileumi DEJA VU Fesztiválon!” – mondta el Kovács Ádám, a fesztivál igazgatója!

A helyszín idén is az Újszegedi Partfürdő és kemping lesz, ahol 3 napon át több helyszínen tart majd a buli, délutántól egészen hajnalig!

A világsztárok mellett olyan ikonikus hazai előadók és a szegedi éjszaka legendás alakjai is tiszteletüket teszik majd, akiket hamarosan egy újabb bejelentés keretein belül mutatnak majd be a fesztivál szervezői!

A mostani bejelentéssel egyidőben elindul a valentín napi páros bérlet akció is, amely keretein belül most 19.990 Ft/darab áron vásárolhatnak páros bérletet az érdeklődők 24.990 Ft helyett a www.dejavufesztival.hu oldalon.

Tehát idén is vár mindenkit az Újszegedi Partfürdőn a 10-ik Jubileumi DEJA VU FESZTIVÁL június 1-től 3-ig az ország legnagyobb időutazására!