Szeged. A Bach Mindenkinek Fesztivál részeként klasszikus zenei koncertet rendeznek március 19-én 18 órától a szegedi Evangélikus templomban. A fesztivált 2015-ben indították útjára azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach dallamain keresztül minél szélesebb körben népszerűsísék a klasszikus zenei kultúra sokszínűségét és szépségét. A társadalmi szerepvállalás félnapos budapesti programjaként kezdődött, és a fellépők sokaságának önkéntes csatlakozásával mára a Kárpát-medencén is túlmutató, a Magyar Fesztiválszövetség nívódíját is elnyert, emberek tízezreihez eljutó eseménysorozattá nőtte ki magát. A koncertek Johann Sebastian Bach zenéjére épülnek, a részvétel minden esetben, így a szegedi hangversenyen is ingyenes.