Carrarai márványból készült ambóval és előkészítő-asztallal gazdagodott a napokban a felsővárosi Szent Miklós-templom, valamint a húsvéti gyertya tartóját is újra cserélték. Minderre 2,5 millió forintot költött az egyházközség, az új elemeket Kovács Péter békési püspöki helynök tervezte meg, aki a szembemiséző oltárra is tervezett egy új szimbólumot. A kivitelezést Lajkó Antal bordányi vállalkozó végezte el, aki az egyházközség megbízásából a meglévő, 1806-os keresztelőkutat is áthelyezte a szentélybe, valamint fel is újította azt.

Az ambó, a gyertyatartó, az asztal és az oltár megáldását követően Kovács Péter arról számolt be, hogy az ambó elején lévő kereszt négy sarkán négy kicsi kő található, ezeket Jordániából hozta, vagyis onnan, ahol lefejezték Keresztelő Szent Jánost, aki Kovács Péter szerint az élete árán is tanúságot tett Krisztusról. Közölte azt is, hogy az ambó közepén is látható egy kő, ezt pedig a Jordán folyóból hozta, vagyis abból a folyóból, amelyben sok ember mellett Jézust is megkeresztelte Keresztelő Szent János. Hozzátette, Jézus alázattal megkeresztelkedett, ezzel pedig beállt a sorba és vállalta, hogy őt is bűnösnek lássák, pontosan ezáltal, ezzel az alázattal töri meg a bűnnek a hatalmát.