Az egész Futrinka utca, Cicamica, Mazsola és Tádé, a Szeleburdi család, Frakk, a macskák réme, Kukori és Kotkoda is beköltöztek a Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Csütörtök kora délután a helyi általános iskola 3.b osztályosai ismerkedtek a vidám figurákkal és oldottak meg különböző, a mesefigurákhoz kapcsolódó játékos feladatokat. Volt különbségkereső, memóriajáték, keresztrejtvény és tulajdonságpárosító is. Bálint Ágnes, József Attila-díjas magyar író, szerkesztő, dramaturg, a Magyar Televízió első gyermekműsor-szerkesztője, számos közismert és máig népszerű mese szerzője. A könyvtárban az általa megálmodott mesefigurákból, könyvekből, játékokból nyílt kiállítás, a Móra Kiadónak köszönhetően.

Bálint Ágnes mesefigurái és játékos feladatok várják a gyerekeket a mórahalmi könyvtárban március 14-éig. Fotó: Török János

Berta Gyuláné, a könyvtár igazgatója ezt egészítette ki a játékokkal, saját eszközökkel.

– Örülünk a kiadó megkeresésének, hiszen igazán szép és gazdag az anyag. Elsősorban a Futrinka utca és a Frakk szereplőit láthatják nálunk a gyerekek, de van egy házikó is, az Iskola a faliszekrényben című regény illusztrációjaként. A Szeleburdi családhoz kapcsolódó játékok, egyéb diafilmek is színesítik a tárlatot. A tabló Bálint Ágnes televíziónál végzett szerkesztői és dramaturgi munkáját mutatja be. A kiállítás anyagához a könyvtárunk is hozzátette a témához kapcsolódó saját bábjait, játékait. Próbáljuk a mai gyerekek igényeihez igazodva interaktívvá tenni a bemutatót, ehhez megállóhelyeket készítettünk, ahol a látogatók különböző feladatokat oldhatnak meg – mondta a könyvtárigazgató. A tárlat március 14-éig nyitvatartási időben látogatható.