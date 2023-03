Szeged. Három hónap múlva elstartol a tizedik, jubileumi Deja Vu Fesztivál Szegeden. Ez alkalomból 10 világsztár látogat el az Újszegedi Partfürdőre, hogy felidézze legnagyobb slágereit, a 80-as, 90-es és 2000-es évekből. A már eddig bejelentett nevek mellé tizedikként csatlakozik a Fesztivál vendégei által Szeged bulihimnuszának választott Sing Hallelujah című dal előadója: Dr. Alban is. A bejelentéssel egyidőben nyilvánosságra került a napi bontás is, illetve az is kiderült, hogy olyan magyar sztárokkal bulizhatunk Magyarország legnagyobb retro fesztiválján, mint az Ámokfutók, a Kozmix, az Irígy Hónaljmirigy, a Bon-Bon és Csordás Tibi, Rakonczai Imre, de a lemezjátszók mögé lép majd DJ Dominique, Sterbinszky, Bárány Attila, Peat Jr, Náksi Attila, Erős és Spigiboy is, valamint a szegedi legendák közül már biztos, hogy láthatjuk Joer-t, Bigiboy-t, Molnárbé-t és Gabriel B-t. Két közkedvelt partysorozat is csatlakozott a rendezvényhez: a Millennium Kids és a Wannabe. Elindult a napi jegyek értékesítése is, amelyet most early bird áron 12.990 forintért lehet megvásárolni 18.990 forint helyett, de aki az egész fesztiválon ott bulizna, továbbra is elérhetőek bérletek 26.990 forintos áron 32.000 forint helyett.