Zseni érkezik címmel jelent meg kötet Kelemen Endre hematológusról, címzetes egyetemi tanárról Gömör Béla szegedi születésű reumatológus, író tollából. A könyvet csütörtökön a SZAB Székházban is bemutatták, ahol arról beszélt lapunknak Gömör Béla, hogy Kelemen Endre azon orvosok közé tartozik, akikről legendák keringnek, azok pedig mind igazak és érdekesek. Kiemelte, a nyolc hónapnyi munka során többek között a levéltárak és az egyetemi ülések jegyzőkönyvei segítségével igyekezett egy olyan könyvet készíteni, amely a zseni életének minden részletét megmutatja.

A szerző ügyelt arra is, hogy ne száraz szakmai anyag készüljön, hanem színes, az orvos emberi oldalát bemutató könyv legyen, amelyben 16 személy személyes története is megjelenik. Ők orvosok, betegek, asszisztensek, könyvtárosok, akik mindannyian ismerték Kelemen Endrét, segítségükkel pedig Gömör Béla egy olyan művet tudott létrehozni, amelynek elolvasása után eddig nem volt olyan, aki ne mondta volna, hogy ne tudta volna ezt és ezt a hematológusról.

Fotó: Gémes Sándor

Gömör Béla hozzátette, 2007-ben a tévében látható volt egy film is az orvosról, ezt pedig ő lejegyzetelte, ami szintén a könyv részévé vált, hiszen mi lehetne annál hitelesebb, mint az, hogy maga Kelemen Endre foglalta össze az örömeit és keserveit, valamint ítéletét önmagáról és az orvosi társadalom működéséről.

A szerző beszélt lapunknak arról is, hogy fontosnak tartotta a kötetet Szegeden is bemutatni, hiszen egy évtizeden keresztül itt is gyógyított a hematológus, akit az 1956-os szerepvállalása miatt elüldöztek innen, viszont sokan vannak a városban, akik közvetlenül vagy hírből emlékeznek még rá. Gömör Béla szerint egyébként Kelemen Endre egy szerencsés korban élt abból a szempontból, hogy korlátok nélkül gyógyíthatott, és mindent el tudott követni a beteg gyógyulása érdekében, viszont a történelmi események miatt nehéz helyzetben volt, 8 éven keresztül packáztak a disszertációjával.

Fotó: Gémes Sándor

Az író hangsúlyozta, Kelemen Endre szárnyaló ember volt, aki szédületes módon oktatta a hallgatókat, akik nem tudtak aludni az izgalomtól a kapott tudás miatt, és akik munkaidő után is maradni akartak a klinikán, hogy a hematológustól tanulhassanak.