Megvallom őszintén, hogy engem igencsak meglepett a Zanox. A film tökéletes kikapcsolódást nyújt, egyáltalán nem nehéz belefeledkezni a sztoriba. Szórakoztató és vicces, érdekfeszítő és izgalmas. Még az amatőr megoldásokat is könnyebben megbocsájtja az ember. Az erdőben megtörténő támadás kifejezetten bénán néz ki, de ugyanígy bocsánatos bűn az is, hogy olykor a színészek sem állnak a helyzet magaslatán. A főszereplő Misit játszó Bálint Előd annyit ad ki magából, amennyi a jellemábrázoláshoz feltétlenül szükséges. A szerelmét alakító Erdős Lili jobb nála, már csak azért is, mert zseniálisan tud bután nézni. A nézőt ugyanakkor ki­­csit sem érdekli a jellemábrázolás mélysége, ha a sztori maga jól meg van írva. Fordulatokban márpedig nincs hiány, sőt a Zanox még a végén is tartogat meglepetéseket, amikorra a film már főhőst is vált. Ugyanakkor attól nem kell tartani, hogy elveszítjük a fonalat, végig érthető a cselekmény.

A Zanox nem írja újra az időutazós filmek műfaját, de minden értelemben nagyon magyar, és már csak ezért is, illetve kuriózum mivolta miatt mindenképpen érdemes a ha­­zai közönség figyelmére.