Jó hírünk van, megérkezett a vármegyébe az első gólyapár, amit kollégánknak sikerült is lefotóznia Forráskúton. A gólyáról sokaknak a Gólya, gólya gilice című gyerekdal jut először az eszébe. Nekem mondjuk inkább az, hogy ha kiskoromban gólyát láttunk, akkor teli torokból üvöltöttük, hogy gólya, gólya anyád bugyogója! De ez már a múlt, meg kell adni a tiszteletet ezeknek a madaraknak, és nem csak azért, mert nagyok,és szépek, hanem mert rendkívül hasznosak is. Ráadásul ők hozzák a gyerekeket, úgyhogy már csak ezért is érdemes vigyázni rájuk.

Egyébként sok gond sincs velük, mert az utóbbi időben kiderült, hogy sokkal több mindent kibírnak mint azt gondoltuk volna. Köztudott ugye, hogy a gólya békát eszik. De mi van akkor, ha aszályos év van, és alig maradt béka? Semmi! A Magyar Madártani Egyesület szerint bár a faj valóban kedveli a vizes helyeket, mocsarakat, nedves réteket, de valójában bármit elfogyaszt. A tavalyi száraz évben sok szöcskét, sáskát, tücsköt tudtak fogni a gólyák a szárazság miatt kiégett gyepeken is. Szóval igazából elég csak békén hagyni őket, és akkor minden megy a maga útján, és előbb-utóbb felbukkannak a fészkekben a fiókák is.