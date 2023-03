– Már negyedik alkalommal rendezzük meg az Algyő-Petres Teljesítménytúrát, amelynek a célja az, hogy az az 1879-es szegedi nagy árvízről megemlékezzünk, így a petresi gát átszakadásának helyszínéig tart a táv a kikötőtől – mondta lapunknak Füzesi István, az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület elnöke.

A 20 kilométeres távot biciklivel, gyalog és futva is meg lehetett tenni. Füzesi István hangsúlyozta, hogy ez nem egy verseny, tehát nem az a lényeg, hogy ki ér előbb célba, hanem a megemlékezés.

– Idén egy új elemmel is bővült a program. A rajt előtt egy rövid megemlékezést és koszorúzást is tartottunk az algyői emlékoszlopnál. Ezt ugyan máskor is megtettük, de most Dóc, Sándorfalva, Szeged és Algyő képviselői is részt vettek Hiszen ezek a települések voltak a leginkább érintettek az árvízben – tette hozzá az egyesület elnöke.

Az egyesület azt tervezi, hogy az említett településekkel közösen a jövőben minden évben rendeznek egy közös megemlékezést arról, hogy az árvíz, és az az utáni újjáépítés a településeket teljesen átalakította.

A mostani emléktúrára 100-200 embert vártak, de a rossz idő miatt nem jelentkeztek annyian. Szóba került az is, hogy a túra helyett valamilyen más programot találnak ki, de végül a versenybíróság úgy döntött, hogy elindítják a mezőnyt. A táv ezért lett most a megszokott 26 kilométer helyett valamivel rövidebb.

A résztvevők egy emléklapot és egy repoharat kaptak, amin algyői jellegzetességek láthatók. De egy jelvény is járt mindenkinek, aki teljesítette a 20 kilométert.