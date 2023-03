– Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, az első és a második világháborúban, illetve az 1956-os eseményekben elhunytak számítanak hősi halottnak Magyarországon. Mi most, március 15-éhez közeledve három, 1848-49-es hősi halott sírhelyét tettük rendbe Szegeden, a Belvárosi református temetőben – mondta a Délmagyarországnak a hadisírok gondozásával is foglalkozó Süveges Tamás hadnagy.

A 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezető-helyettese hozzátette, hogy a munkában segítségükre volt a Csonka János Technikum két diákja is, akik így teljesíthetik az 50 órás kötelező közösségi szolgálatukat.

A katonák és a diákok azzal adták meg a tiszteletet a szabadságharc hőseinek, hogy megtisztították sírjaikat, rendbe rakták azok környékét, majd mécsest gyújtottak a nyughelyeken. Süveges Tamás azt is elmondta, hogy a toborzóiroda feladatai közé tartozik a toborzás mellett a katonai igazgatás, az érdekvédelem, a honvédelmi nevelés, a hadisírgondozás is.

Fotó: Gémes Sándor

A vármegyében több mint 3000 hadisírról tudnak, de a kutatás folyamatos. A toborzóiroda munkatársa arról is beszélt lapunknak, hogy rendszeresen kutatják fel a hadisírokat, emlékműveket, és felmérik, azok milyen állapotban vannak. Amennyiben karbantartást igényelnek, azt elvégzik, és a sírokban nyugvó emberek sorsát is kutatják.

A hadnagy beszélt arról is, hogy az idén elvégzett hadisírgondozás azért is különleges, mert most 175 éves a Magyar Honvédség. Azért is fontos dátum a forradalom és szabadságharc ünnepe a Magyar Honvédségnek, mert akkor alakult meg a honvédség jogelődje.