Szigorú rendőr, aki nemcsak a rossz fiúkat szólítja fel, hogy daloljanak, hanem maga is dalra fakad, csak éppen máshol. Szabó Krisztián a Szentesi Rendőrkapitányság nyomozója életében ez a két tevékenység szorosan összefűződött, még fiatal korában. Rendőr szeretett volna lenni a szentesi fiú, ezért a legközelebbi rendészeti fakultánssal rendelkező intézményébe Tiszaföldvárra jelentkezett középiskolába. A kollégiumi délutánok azonban kissé unalmasnak bizonyultak, mikor a fiatalok rátaláltak a közelben működő férfikórusra. S bár elsőre furcsán hangzik, hogy nem a labdát rúgják a pályán, a fiúknak céljuk is volt. Amellett, hogy egyre jobban érezték magukat az akkor még félszáz énekesből álló kórusban, a külföldi fellépések sem voltak ritkák. Így világot is láttak. Jártak egyebek közt Finnországban, Németországban, Szlovákiában, Lengyelországban. Mindenhol a testvérvárosok kórusai fogadták őket, majd ők is viszont vendégelték az ottaniakat. Mindenki egy-egy dal erejéig a másik nyelvén is énekelt. Az évtizedek így teltek, s bár a tagság mostanra megkopott, a lelkesedés és a hangzás nem. Több mint félszáz dallal a repertoárban a Tiszaföldvári Férfikórus a mai napig fellép. A tenorok közt pedig ott dalol a szentesi nyomozó is.