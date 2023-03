Kaland és feladat

Húsz iskola 32 csapata, mintegy 140 diákkal és kísérő pedagógussal vesz részt március első hétvégéjén a Kárpát-medence református középiskoláinak meghirdetett SDG XXIX. Bibliaismereti Versenyen. A rendezvényt a háromszáz éves fennállását ünneplő Bethlen Gábor Református Gimnázium szervezte. Az Apostolok cselekedetei könyvére alapozva mérik össze ismereteiket a döntőben résztvevő tanulók. Gyorsaságra, kreativitásra és innovatív gondolkodásra építő kaland feladatokat oldanak meg a csapatok a verseny első napján. Majd szombaton délelőtt százkérdéses teszten bizonyítanak bibliaismeretből. Mint azt a szervezők hangsúlyozták: a lexikális tudás is hangsúlyos elem, de annál is fontosabb a kapcsolódás a Szentíráshoz.

Isten és a munkája

– Azt hihetnénk, hogy a mai fiatalok régimódinak tartják a Bibliát, emiatt nincs létjogosultsága a mai korban. Gondolhatnánk azt is, ma nem divat forgatni a Szentírást. Mégis azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy Isten igeni munkálkodik ezen az úton is. Reményeink szerint a hitoktatókat, teológusokat és lelkészeket úgymond eszközként használva arra, hogy a fiatalok felkészüléskor igazán elmélyüljenek egy-egy könyv szövegében – mondta lapunknak Kovács Márk Péter református teológus és vallástanár. Hozzátette: az lehet a verseny nagyon is élő üzenete, hogy Isten munkája nem szűnt meg kétezer évvel ezelőtt.

Erő a mindennapokhoz

A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalmat fiatal teológusok alapították a magyar református egyház Trianont követő megújításának céljával több mint száz évvel ezelőtt. Napjainkban döntően a református gimnáziumokban fejtik ki tevékenységüket.

– Elsődleges feladatunk, hogy a református gimnáziumok diákjait szolgáljuk. Az 1994-ben újraindult bibliaismereti verseny az egyik eszközünk arra, hogy a fiatalokat Krisztus igéjéhez vonzzuk. Egyébként az SDG éves tematikája ugyancsak az Apostolok cselekedeteihez, illetve az „erőt kaptok…” igéhez kapcsolódik. Krisztus szavait szervezetünkre és mai korunkra egyaránt igaznak tartjuk. Hiszen csak abban bízhatunk, hogy a Krisztustól kapható erővel birkózhatunk meg azzal, ami most körülvesz bennünket a világban - hangsúlyozta Kovács Dia, az SDG munkatársa.