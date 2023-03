Layla és Leeds igazi, filmbe illő romantikával szeretik egymást. Egy esküvőn jöttek össze és a férfi egyből érezte, hogy ez a bohókás lány számára az igazi. A regény elején az olvasó is megtapasztalhatja, milyen őszinte szerelem az övék, mennyire egymásnak teremtette őket a sors. Életük azonban hamarosan gyökeres fordulatot vesz.

A férfi, aki egyre sikeresebb és ismertebb zenész, feltesz magukról egy közös képet a közösségi oldalára, és bár a gyalázkodó – és leginkább irigykedő - rajongói kommentek miatt hamar le is veszi, nem elég gyorsan. Néhány órával később egykori exe becsenget hozzájuk és az ajtót nyitó Laylát lelövi. És bár a lány túléli a támadást, onnantól minden megváltozik. A felépülés után valahogy teljesen más lesz, mint volt, a régi, bohókás énje, amit Leeds annyira szeretett, teljesen eltűnik. A fiú viszont nagyon szeretné visszakapni régi kedvesét. Ezért úgy dönt, elutazik vele abba a szállodába, hol megismerkedtek. Bár az épület már üres, éppen árulják, az ingatlanossal sikerül megbeszélnie, hogy pár napra beköltöznek. A romantikus napokat azonban hamarosan valami teljesen más váltja fel.

Leeds először csak azt tapasztalja, hogy a konyhában lángra kapott konyharuha eloltva pihen a padlón, később azonban több más, megmagyarázhatatlan jelenségre is figyelmes lesz. Bár nem hisz benne, nem tud másra gondolni, mint hogy szellem van a házban, amikor pedig kérdésére az kommunikálni kezd vele, minden kétség elmúlik. A Willow néven bemutatkozó lánynak, aki a férfi laptopján, írásban beszélget, fogalma sincs arról, mi történt vele, azt is nehezen fogadja el, hogy szellem. Kiderül azonban, hogy képes Layla testének irányítását átvenni, amikor a lány alszik – ezt már azelőtt megtette párszor, hogy Leeds számára kiderült volna, mi is történik pontosan. Egy idő után tehát már így beszélgetnek: amikor Layla elalszik, Willow az ő testében életre kel.

Leeds azon veszi észre magát, hogy egy idő után már jobban vonzódik Willowhoz, mint Laylához. És bár ezt egyáltalán nem érzi helyesnek, mégis egyfajta ajándéknak tekinti, hogy ahelyett a nő helyett, aki a baleset után teljesen megváltozott, és akivel már igazából nem is látja közös jövőjüket, egy olyat kap időnként a testébe, aki minden szempontból illik hozzá. Természetesen azonban tudja, hogy ez nem egy megvalósítható kapcsolat. Egyrészt mert Willow nem élő személy, másrészt pedig azért, mert hamarosan el kell hagyniuk a szállót, Willow viszont nem jöhet velük. Ráadásul Layla is egyre kimerültebb, mivel tudtán kívül éjszaka sem pihen, hanem filmet néz, beszélget vagy éppen vacsorázgat Leedsel. Vagyis ez a világokon túli kapcsolat nem tartható fent, mert ezzel egy öntudatlan nőt használnak ki. Egy dolgot tehet tehát: segít Willownak, hogy kiderüljön, hogyan ragadt két világ között, hátha azzal megoldódik az ő különös léte is.

A regény nagyon különleges szerelmi történet, hiszen egy élő és egy halott ember románcát lehet benne nyomon követni. Én a magam részéről nem szeretem a szellemes sztorikat, főleg mert csak esténként olvasok és ez a téma kellően ijesztő tud lenni. Volt is könyv, amit emiatt letettem, bármennyire is dicsérték és szerettem volna megismerni. Colleen Hoover regényével viszont nem ez történt, talán azért, mert a paranormális részek feszültsége nagyon hamar feloldódott és egyértelművé vált, hogy nem egy rémisztő jelenséget mutat be a szerző. Szóval azok is nyugodtan kézbe vehetik, akik hozzám hasonlóan ódzkodnak ettől a témától. Sőt azok is, akik azt gondolnák, hogy egy sablonos love sztoriról van szó, némi szellemes beütéssel. Mert ahogyan az az írónőtől már megszokott, természetesen tartogat a végére olyan csavarokat, amitől az ember úgy teszi le a könyvet: na, ez megint egy jó történet volt.