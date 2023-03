Emilyvel sok minden történt, amióta tizenöt évvel ezelőtt elvesztette két nagy szenvedélyét: a zenélést és szerelmét, Robot. Most pszichológus egy New York-i egyetemen, olyan válságba került diákoknak segít, mint amilyen annak idején ő maga volt. A férje, Ezra orvos, nagyon szereti Emilyt, szépen élnek. Boldogok. Remélik, hogy hamarosan gyermekük születik. De amikor egy tragikus eset túl élénken idézi fel Emily számára a múltat, és olyan múltbeli eseményeket, amelyekről remélte, már soha többé nem kerülnek felszínre, a nő tökéletes élete hirtelen a feje tetejére áll. Aztán Emily hall egy dalt a rádióban – a dal egy nőről szól, aki faképnél hagyta az énekest. A dallam és a hang is kísértetiesen ismerős. Lehetséges volna? Emily két régi szenvedélye dübörögve tér vissza. Muszáj feltennie magának a kérdést: ki is ő valójában? És kihez fűzi sorsszerű szerelem?

Emily úgy dönt, hogy hosszú évek után végre hagyja felszínre törni a zene iránti szenvedélyét, ami húszéves korában elválaszthatatlanul összekapcsolódott élete nagy szerelmével, Robbal. Perzselő szerelmüket a zene lobbantotta lángra, míg végül a zene is vetett véget neki. Sok évvel később Rob újra felbukkan Emily életében, akinek nem csupán azt kell eldöntenie, hogy megéli-e végre az álmait, hanem azt is, hogy kinek az oldalán teszi azt. Jill Santopolo, A fény, amit elvesztettünk szerzője ismét bebizonyítja, hogy mestere a szívfacsaró történetek elmesélésének. Fiatalkori naplóbejegyzéseinek és a jelen eseményeinek követésével egy olyan nő sorsa rajzolódik ki előttünk, akinek számos veszteséget kellett feldolgoznia. Hogy végül önmaga mellett még kit választ? Kiderül ebből a felkavaró és érzelmekkel teli könyvből, amelynek minden sorát áthatja a zene.