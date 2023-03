Bár a használatuk mára már szinte teljesen kikopott a hétköznapokból, a homokórákat mégsem kell bemutatni senkinek. A két, egymással egy szűk nyílással összekötött edényből álló időmérőket Dózsáné Fodor Irén az 1960-as évek végén kezdte gyűjteni, kollekciója több mint négyszáz darabból áll.

Helyi vonatkozása is van

– A feleségem az 1960-as évek végén kezdett homokórákat gyűjteni, az első darabokat csak dísztárgyként, az érdekességük miatt vásárolta, de nagyon hamar tudatossá vált a gyűjtés. Ezután már maga is kereste az addig még nem látott formát vagy színt, és a család tagjai és az ismerősök is feladatul kapták, hogy bővítsék a gyűjteményt, ha addig ismeretlen homokórára bukkannak. A családtagok némelyike saját készítésű homokórával is gazdagította a gyűjteményt – mesélte özvegye, Dózsa Lajos.