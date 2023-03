A rendezvény célja kezdettől fogva, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a vármegyei tánccsoportoknak. 1300 táncos lép fel a fesztiválon, és összesen 131 koreográfiát mutatnak be. Az óvodásoktól a tiniken át a fiatal felnőttekig, minden korosztály képviselteti magát. A műfajokat tekintve is nagyon gazdag a program, klasszikus balett, modern- és társastánc, akrobatikus rock and roll, disco és hip-hop produkciókkal is készültek