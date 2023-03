A Kossuth-szobor előtt egybegyűlteket Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte, aki történelmi párhuzamot vont az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, illetve napjaink között.

– Döntéseink szabadságát ma is meg kell védenünk, miközben a háború veszélye fenyegeti hazánkat és Európát – fogalmazott. Legyen béke, szabadság és egyetértés – idézte a 175 évvel ezelőtti 12 pontot.

Az ünnepi szónok Lázár János építési és beruházási miniszter volt. Emlékeztetett rá: bár forradalmaink elbuktak, általuk mégis haladt előre a világ – ahogyan március 15. eszmeisége is kiteljesedett az 1867-es kiegyezést követően, amikor is a modern Magyarország kiépült. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy a gyarapodáshoz nemcsak forradalmi vívmányokra, nemcsak sok-sok makói áldozatra, hanem békére is szükség van. – Békére a szó szoros értelmében néhány száz kilométerre tőlünk Ukrajnában, és békére átvitt értelemben is, az európai politikában, a nyugati és a keleti országok között –hangsúlyozta.

Fotó: Szabó Imre

– Azért kritizáljuk, azért ösztökéljük változásra ezt a mai Európát, mert gyönge és egyre csak gyöngül. Gyengül, mert hagyja, hogy Amerika és Oroszország konfliktusának inkább velünk, az európai polgárokkal fizettessék meg az árát – mondta.

Lázár beszédét azzal zárta: – Mi, mai magyarok és makóiak nem háborút, hanem békét, nem pusztítást, hanem fejlődést, nem nyomort, hanem gyarapodást akarunk.

Fotó: Szabó Imre

A rendezvény ezt követően fáklyás felvonulással folytatódott. A tömeg a város főterén keresztül a Csanád vezér téri székelykapu mellett felállított színpadhoz tartott, ahol Sasvári Sándor és lánya, Léna adott koncertet.