– Az agóra már nagyon rég óta tervezi, hogy helyet ad a népdalkörök találkozójának, de ezt az elmúlt három év elsodorta. Most viszont elérkezett az első minősítő ideje az intézményben – tette hozzá az igazgató.

A mostani térségi minősítő volt. Összesen tíz fellépő volt. A tíz fellépőből hat kórus, két egyéni művész és egy duó és egy trió állhatott a zsűri elé. Ha megkapják a térségi minősítést, akkor később kérhetik az országosat is. Egy ilyen lesz az Agórában április közepén, ahova akár a most sikeresen szereplők is mehetnek.

A produkciókat háromtagú zsűri értékelte, mindannyian elismert szakemberek. Alföldy-Boruss István, Dévai János és Birinyi József mondhatta el a véleményét a produkciókról.

Először az együttesek mutatkoztak be, majd egy oklevelet kaptak, a kiértékelés pedig ezután következett.

Orbán Hedvig azt is elmondta, hogy érdekes színfoltja volt a napnak, hogy Birinyi József zsűritag, és Zsíros Tímea, a KÓTA művészeti titkára citerázással, és énekeltetéssel indították a napot, ami már egy alap feszültségoldás volt a minősítésre váró művészeknek.