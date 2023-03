A Hangversenyközpont minden évadban kiemelt figyelmet fordít arra, hogy teret adjon a magyar népzenének és a népi kultúrának. Március 11-én, szombaton 19 órától hazánk legendás népzenei formációját, a Sebő együttest köszöntik Szentesen. A zenekar egyik elindítója a nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató, Sebő Ferenc volt.

Sokáig főleg az énekelt verseket játszottak társaival, köztük Halmos Bélával, olyan szerzőktől, mint József Attila, Nagy László és Weöres Sándor, később pedig már a népzene is helyet kapott előadásaikon. A Kassák Klubban folyamatosan táncházi előadásokon szerettették meg a fiatalokkal az erdélyi magyar táncokat, énekeket, méltán érdemelték ki a „magyar táncházmozgalom elindítói címet”.

Sebő Ferenc a Magyar Televízió Zenei Osztályán népzenei szerkesztőként, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán népzeneoktatóként is dolgozott, de a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének is munkatársa, emellett a Hagyományok Házának alapítója, és 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője is volt.