A legtöbben portrét rajzoltak a költőről, de sokakat megihlettek művei is. A Nemzeti dal, A Tisza, az Anyám tyúkja, a János vitéz és Az Alföld is több alkotáson megjelent, de volt olyan is, aki az Arany Lacinak költeményből az ürgeöntést örökítette meg. Készült portré Szendrey Júliáról is, és romantikus pillanatkép is, amelyen Petőfivel ülnek egy padon, a háttérben a Szeptember végén című költemény sorai láthatók.

Volt olyan gyermek is, akit a forradalmár Petőfi késztetett alkotásra, és a Pilvax kávéházban ábrázolta a költőóriást, de akadt olyan fiatal is, aki a bicentenárium apropóján nemzetiszín tortát rajzolt Petőfi tiszteletére.

A kiállítás-megnyitón a Vedres utca óvodások bájos énekes-zenés műsort adtak, majd minden alkotót oklevéllel jutalmazott Jáger Richárd, intézményenként egy gyermeket pedig ajándékcsomaggal, amelyben eszközöket kapott a további alkotáshoz.