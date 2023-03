Egyébként magának a retró szónak az eredete, jelentése is vitatott. Az igazgató, Kovács Tibor azt mondta nekünk, ő úgy gondolja, a retrospektív, azaz visszatekintő szó rövidítése. – Nekünk ez a nap azért volt kedves, mert egy kicsit nosztalgiázhattunk, visszagondolhattunk a fiatalságunkra – mondta a direktor. Amihez az egyik szervező tanár, Erdei Lara – a másik Kiss Éva Anna volt – azt is hozzátette, hogy a gyerekek számára viszont újdonság volt. Velük beszélgetve, akik maguk nyilván nem éltek még az ominózus korszakban, pedig az derült ki, hogy számukra ez egyfajta életérzés, hangulat, amire kétségtelenül jól éreztek rá.

Mi minden idézte meg a tipikus retróhangulatot? Például a büfé, ahol most az időszak kedvelt ételeit-italait lehetett kapni: vajas, lekváros és zsíros kenyeret, utóbbit hagymakarikákkal, mellé pedig lehetett kortyolni Márkát meg Traubit. Az egyik tanteremben a kor használati tárgyait mutatták be a lemezjátszótól a szódásszifonon meg a diavetítőn át egészen az akkoriban kiállított oklevelekig, de másutt megrendezték a régi kisautók versenyét is. Ezeket a tanulók gyűjtötték össze otthon. Persze nincs retró az akkoriban divatos muzsikák nélkül – ennek jegyében a fiatalok táncdalokat adtak elő. A slusszpoén az volt, amikor a tanárok is színpadra léptek Korda György Reptér című örökzöldjével, a hölgyek légiutas-kísérőnek, az urak meg pilótának öltözve.