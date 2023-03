Az extrapoláció kifejezés egy, a matematikában használt fogalom. Becslést, következtetést jelent, amit a jelenben meglévő ismereteink alapján tudunk levonni. Egy szabályosan változó tendencia alapján képesek vagyunk ismeretlen eseményeket előrejelezni, tehát bizonyos mértékig kiszámítható, valószínűsíthető valaminek a bekövetkezése. Jelenlegi tudásunk alapján az a nagy büdös igazság, hogy gőzerővel száguldunk az emberiség kipusztulása felé, és ennek a folyamatát mutatja be az Apple TV+ legújabb dobása, az Extrapolációk. Műfajiság szempontjából a sorozat megfelel az antológia kritériumainak, vagyis az epizódok különálló részegységek (vissza-visszatérő karakterekkel), amiket egybetart a téma: az emberiség sorsának alakulása. Mivel a sorozat jelenleg is fut, írásom csak az első négy epizódot veszi górcső alá.

Ami rögtön eszembe jutott a sorozat koncepciója kapcsán, az egy másik antológiasorozat, a méltán híres-neves Black Mirror. Ha van hiányossága a kultikus brit sorozatnak, az pontosan az, amit most az Extrapolációk elfed, nevezetesen a globális felmelegedés kérdése. Persze a Black Mirror mindenekelőtt a technológiai fejlődés problematikájára helyezi a hangsúlyt, azért egy olyan epizódot már joggal várna (és várt volna eddig is) a néző, ami a klímaváltozásra is reflektál. Ez ugyanis egyre inkább egy olyan jelenség, ami megkerülhetetlen az elképzelt jövőről szóló alkotásokban. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a világ sajnos megérett arra, hogy legyen egy olyan sorozata, mint az Extrapolációk. Kérdés, hogy arra mikor érünk meg, hogy olyan legyen az életünk, mint amilyet a sorozat epizódjai ábrázolnak.

A sorozatot az a Scott Z. Burns jegyzi, akinek – hol íróként, hol rendezőként – olyan nagy hatású, társadalmilag érzékeny alkotásokat köszönhetünk, mint a Fertőzés, a Mellékhatások, A jelentés, vagy korábbról a sajnos csak kevéssé ismert Plutónium. Az Extrapolációk első epizódja a közeljövőbe kalauzol, 2037-be, amikor egy technológiai óriásvállalat tartja a markában a világot. Vezére, Nicholas Bilton él, mint hal a vízben, miközben az emberiség túlnyomó része az egyre viszontagságosabb anyatermészettel folytat ádáz küzdelmet. A környezetvédelem szószólói süket fülekre találnak, mivel a profitszerzés lehetősége a vezető politikusokat továbbra is arra a belátásra bírja, hogy ne foglalkozzanak érdemben a klímaváltozással. A második epizód egy kicsit távolabbra visz a jövőben. 2046-ban a tudomány képes a legfejlettebb állatokkal kommunikálni, ám az emberiség ezt a hihetetlen felfedezést is arra használja leginkább, hogy felgyorsítsa a kizsákmányolást. A harmadik epizód egy évvel később játszódik, és betekintést enged egy hithű rabbi életébe. Templomát az árvíz fenyegeti, de persze nem csak a templomot, hanem minden mást is, egész Floridát. Nincs menekvés Isten haragja elől, és miközben a végítélet közeleg, a rabbinak egy jobb sorsra érdemes tinédzser lányt kellene meggyőznie arról, hogy az Úr igenis szeret bennünket, és bizony minden rendben lesz. A legutóbbi, negyedik epizód már a 2059-es állapotokat mutatja. Isten irgalma helyett az emberiség egy része ekkorra már olyan félmegoldásokon töri a fejét, ami bár orosz rulett a sorsunkat illetően, de még mindig sokkal jobb, mint ölbe tett kézzel várni a teljes kihalásunkat.