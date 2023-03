– Nagyon vártam már, hogy újra bejöhessek. Hiányzott ez a barátságos, nyugodt hely, ahol nagyon jó olvasgatni. Volt, hogy kis híján sírva fakadtam – mondta szerdán délután a makói József Attila Könyvtárban Szabó László nyugdíjas állattenyésztő. Szokott könyvet is kölcsönözni, de most folyóiratokat olvasni tért be. Ő mindennapos vendég itt. Miközben lapozgatott, örömmel kortyolgatott a poharából – a könyvtárosok ugyanis minden olvasót megkínáltak egy kis teával. Volt, aki virágot is kapott, a legelső érkező ráadásul egy saját kiadású kötetekből álló ajándék könyvcsomagot is elvihetett.

Az ünnepi fogadtatás magyarázata az, hogy hosszú szünet után nyitott ki újra a bibliotéka. Mint beszámoltunk róla, a makói önkormányzat még tavaly szeptemberben határozta el, hogy több intézmény épületét lezárja a fűtési szezon idejére azért, hogy takarékoskodni tudjon a rezsiköltségekkel, és ebbe a körbe a könyvtár is beletartozott. Persze azért nem teljesen szünetelt a működés, hiszen a könyvtárosok szerveztek külső rendezvényeket és az épületen kívüli kölcsönzésre is volt lehetőség.

– Természetesen ezt is megoldottuk, alkalmazkodtunk a rendkívüli helyzethez – mondta az egyik könyvtáros, Torma Ottó. Megjegyezte azonban, hogy többen éreztették velük, hogy nehezen viselik a szokatlan körülményeket. – Nekünk sem volt könnyű. Hiányzott a személyes kapcsolat az olvasókkal. Örülök, hogy vége a lezárásnak – tette hozzá. Az épületben egyébként szemmel láthatóan nagyobb volt szerdán a forgalom, mint korábban egy átlagos napon. A visszahozott kötetek is hamar feltornyosultak a kölcsönzőpultnál.

A könyvtár igazgatója, Szikszai Zsuzsanna azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a reggel 9 órai nyitásra már öten-hatan összegyűltek a bejáratnál. Nem csak az olvasók, kölcsönzők jöttek nagy számban: a számítógépes terem is megtelt élettel, sőt az első rendezvényt, a babaklub összejövetelét is megtartották. A jövő héten pedig megrendezik az első kiállítást, Lőrincz Mária Magdolna festményeit és kisplasztikáit hozza el, Ádók Zsanett pedig azokat a fotókat, amelyeken őt alkotás közben megörökítette. És szép lassan visszatérnek azok a civil szervezetek is, amelyek korábban itt tartották összejöveteleiket.