Szabó Tamás úgy fogalmazott, több mint 40 éves pályafutása egyik csúcspontja volt az Angyali üdvözlet azonosítása, mely egy 2008-ban nyílt Biblia kiállításnak volt köszönhető. – Javaslatokat kértek, hogy ezen a reprezentatív tárlaton milyen műveket mutassanak be, ekkor néztem át a padlásraktárban tárolt alkotások leltárját – mesélte. Mindössze egy apró fotó volt erről az alkotásról, de a szakembernek már ekkor feltűnt, hogy valószínűleg ez értékesebb annál, mint gondolják. – Akkor már 30 éve itt voltam, de soha nem láttam. A 60-as években mutatták be Szegeden, vagyis nem ismeretlen műtárgyról volt szó, de akkor nem mentek utána, mi a története. Most elővettük ezt a tondót, ami sötét volt és sérült, de látszott, hogy nagy dolog került elő – idézte fel.

A szegedi restaurátor először magyar szakvéleményeket kért a műről. Tátrai Vilmos művészettörténész mondta ki először róla, hogy Vasari-alkotás, de később ezt a véleményét visszavonta. Egy másik magyar szakértő nem tudott válaszolni arra, ki lehet az alkotó. Ezt követően egy olasz szakember is Vasarinak tulajdonította az akkor már restaurálás alatt álló képet, de ő is visszavonta szakvéleményét, így végül a Harvard egyetem művészeti programigazgatója bizonyította be dokumentumokkal 2004-ben, hogy Giorgio Vasari művéről van szó, melyet a vatikáni paloták egykori Pius-tornyába szántak, a pápa magánkápolnájába.

Több évtized után derült tehát fény arra, milyen értéket őriznek a Móra Ferenc Múzeumban. Hogy miként került ide, az szintén érdekes és szövevényes történet. – A kápolnában 24 tárgy volt, valószínűleg Napóleon seregei rekvirálták ezeket vagy a vatikáni átalakítás során kerültek el eredeti helyükről. Jutott belőlük Franciaországba, Amerikába és maradt Olaszországban is. Van nagyjából 60 év, amikor nem tudunk semmit az Angyali üdvözletről, de az biztos, hogy a 19. században ez és másik három tondó Magyarországra került. Egy műkereskedőtől vásárolta meg ezt a képet Enyedi Lukács, akinek Raffael Santi alkotásként adták el. Ez a szerencséje a múzeumnak, hogy rosszul azonosították, az örökösödési viták során ugyanis a családnál felhalmozott hatalmas műkincsek közül a legértékesebb műtárgyakat a Szépművészeti Múzeum kapta, a leszármazottak kielégítése után pedig csak vigaszdíjként kapott néhány alkotást a szegedi múzeum, amely az özvegy formai hibás végrendelete szerint egyébként a teljes vagyont vihette volna – mesélte Szolnoki Zoltán. Így tehát talán a legértékesebb mű maradt Szegeden, amelyet több mint 100 évvel azt követően, hogy egy Kárász utcai lakás falát díszítette, szegedi szakemberek tettek híressé és kanonizáltak.