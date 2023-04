Peace, azaz Béke a címe annak a térinstallációnak, amit a makói Prágai Krisztián készített, és ami ezekben a napokban a Maros-parti város főterén, a szökőkút közelében látható.

Ő az, akiről megírtuk, hogy egyedi fémbútorokat tervez és készít, illetve hogy különleges kerékpárt épített egy helybeli mozgáskorlátozott fiatalnak – amúgy pedig a The Garde zenekar dobosa. A műalkotás bő egy esztendeje készült, ihletője pedig természetesen a szomszédságunkban zajló, akkoriban kitört háború volt. Krisztián azért hozzáteszi: a béke – akár mint belső, lelki béke – mindig aktuális téma, és tágabb értelemben a szeretet, az összetartozás jelképei is a betűk. Mindez együtt rímel a város húsvéti szabadtéri kiállításának témájára is, ami a szökőkút körül látható.

Az ötlet onnan jött, hogy korábban volt egy hasonló munkája megrendelésre. A betűk két és fél méter magasak, fémből, zártszelvényből készültek összehegesztéssel, végül fehérre lettek festve. Mindegyik betűnek van egy tüskéje, amivel rögzíteni lehet. Makó nem az első helyszín, ahol találkozhattak vele az érdeklődők: Mártélyon, a faluház előtt, egy művészcsoport bemutatkozásának egyik eleme volt, de felbukkant egy szentendrei tárlaton is.

A makói belvárosban a húsvéti ünnepek idejére marad. Ezt követően átkerül a Maros-partra, a strand közelébe. A nem mindennapi műalkotás akár szelfipontként is felfogható, bizonyára sokan lesznek, akik szívesen kifejezik békevágyukat egy előtte készült fotóval. És mivel nyelve nemzetközi, alighanem a külföldről ide látogatók körében is népszerű lesz.