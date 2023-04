A 23. évfordulóját ünneplő fesztivált idén Olaszország egyik vezető táncegyüttese, a több mint 40 éve működő Aterballetto előadása nyitja meg április 27-én a Nemzeti Táncszínház Nagytermében - mondta el Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója szerdán az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón, Budapesten.

A táncegyüttes Eyal Dadon, valamint a Diego Tortelli koreográfusok által jegyzett, YELED/SHOOT ME című előadásával érkezik Budapestre, hogy tizenhat táncos tolmácsolásában egy különleges utazásra invitálja a nézőt a gyermeki egzotikum világába. A Spiritualized angol rockegyüttes zenéjére készült SHOOT ME című koreográfiában néhány Jim Morrison-felvétel is hallható lesz - tette hozzá.

A fesztivál másik külföldi fellépője az izraeli Vertigo Dance Company lesz. A táncegyüttes május 1-jén és 2-án lép színpadra Noa Wertheim Pardes című új, spirituális alkotásával, amelyet a pandémia okozta bezártság hívott életre. Az előadás zenéjét Itamar Doari világhírű ütőhangszeres művész szerezte.

Ertl Péter elmondta, hogy a két előadás a húsvéttól Szent Iván éjjeléig tartó világszínházi találkozó, a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia programjának is része.

Április 29-én, a tánc világnapján a Magyar Táncművészek Szövetsége és a Nemzeti Táncszínház közös gálaműsorra készül, amelynek része Az évad legjobb alkotója díját elnyert koreográfus előadása. A gálaesten adják át a hagyományok szerint a Magyar Táncművészek Szövetségének szakmai díjait is.

Ertl Péter a fesztivál programjából kiemelte A siker kapujában című előadást, amelyen két sokoldalú, a nemzetközi színtéren is ismert fiatal művész, Safranka-Peti Zsófia és Halász Gábor mutatkozik be két-két különleges koreográfiával április 30-án.

Felhívta még a figyelmet a Feledi Project különleges atmoszférájú előadására, amely Prosper Merimée Carmen című novellája nyomán született. A Car(wo)men című, klasszikus és kortárs elemeket magába foglaló produkció öt női előadó tolmácsolásban kel életre a Nemzeti Táncszínházban május 5-én.

Május 3-án a PR-Evolution Dance Company Vörösmarty Mihály drámai költeményét, a Csongor és Tündét mutatja be. Nemes Zsófia, az előadás rendezője és koreográfusa az eseményen beszélt arról, hogy a klasszikus költemény ezúttal új nyelven, mai környezetben, egy iskolai szituációban kel életre.

Novák Péter rendező-koreográfus elmondta, hogy a Nomád Nemzedék Társulat egy egyedülálló színpadi adaptációval készül Mozart egyik legismertebb operája nyomán. A Varázsfurulya című előadásban a magyar népdalé és néptáncé a főszerep, de az összművészeti alkotásban helyet kap Csokonai Vitéz Mihály költészete, árnyjáték és egy vonósnégyessel kiegészülő folklórzenekari kíséret is.

Ertl Péter tájékoztatása szerint a fesztivált május 6-án a Szegedi Kortárs Balett zárja, amely legújabb, Lear című darabjával érkezik a Nemzeti Táncszínházba. A shakespeare-i klasszikust Juronics Tamás, az együttes művészeti vezetője állítja színpadra, aki az előadás kapcsán úgy fogalmazott: a darabot egyfajta kettőség jellemzi, a historikus szövetbe modern elemeket kevert, ami megnyilvánul például a zenében is, amelyben a mai hatású effektek reneszánsz korabeli zenei világgal keverednek.