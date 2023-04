Hézső Ferenc 1965-től kezdve 25 évig vezette az országos képzőművészeti tábort, amit a rendszerváltás után Fodor Józseffel együtt a Mártélyi Ifjúsági Táborban működtettek. Majd 2000 után született meg a Bányai Béla művésztanár vezetésével onnantól szabadiskolaként működő egyesület. Évente másfél hétig alkotnak Mártélyon a művészek. Mint azt az idei beszámoló kiállítást is rendező Hézső Ferenc festőművész lapunknak elmondta: valamennyi beválogatott alkotást látva érezte először, hogy az idei tárlat izgalmasabbnak, színesebbnek és változatosabbnak ígérkezik a tavalyinál. Mire az alkotások a helyükre kerültek az Alföldi Galériában, bebizonyosodott sejtése.

Számtalan törekvést, egyéni megoldást látok, illetve annak egyértelmű lenyomatát, hogy önmagunk keresésének útján a mártélyi táj, a tanyavilág egészen különleges hátteret ad

– mondta.

Nézegeti magát a tükörben

A mártélyi táj ugyanaz, mégis mindig más, hangzott el már a tavalyi kiállításon is e kijelentés. Ám, hogy mit jelent valójában, mire is ad lehetőséget ez az állandóságában is változó táj, leginkább Bányai Béla festőművész ihlető szavai példázzák. „A boldogsághoz vezető út nem könnyű, nem is jár automatikusan a katarzis. Az első lépés a boldogsághoz vezető úton a megtorpanás. Számot kell vetni magunkkal, s a feladatainkkal ahhoz, hogy a helyes utat válasszuk, s később esélyt kapjunk a boldogságra. Mártély egy ilyen helye a világnak. Nincs itt semmi különös, csak egy kicsit megállt az idő. S ráadásul ez a megállás nem csak a mi épülésünket szolgálja. Azt is jelenti, hogy a természet is nézegetheti magát a tükörben. A friss levegőben, a törékeny napsütésben pedig érezzük, hogy szépnek látja magát. Pedig itt is van félreértés, harc, betegség, elmúlás, de mindez csak épp annyi, amennyi kell. Amennyi elgondolkoztat, s terelgeti, alakítja a szemléletünket a jó felé. Az itt érezhető mikroklíma pedig bizonyítéka annak, hogy ezt a megpihenést, ezt a szemlélődést jóváhagyják az égiek.”

Fotó: Tábori Szilvia

Álom a mártélyi tájról

A Fodor Józsefről elnevezett díjat idén Lázár Éva vehette át. A szegedi alkotó sokáig csak álmodozott arról, hogy a mártélyi táj ihletettségében alkothat a plein air festészet elkötelezettjeként. Négy évvel ezelőtti első alkotótáboros jelenléte szerelemmel kezdődött és végződött.

Első perctől az utolsóig, minden évben kihasználom a mártélyi elvonulás minden pillanatát. Az a típusú ember vagyok, aki reggel fogja a kis batyuját, kiballag a vízparta, az erdő szélére, és elmélyül a lenyűgöző tájban, a percenként változó fényjátékban. Elég néhány lépés, és már egészen más képet mutat a táj – mondta az alkotó. Elmélyült munkájának eredménye – abból is négy alkotás

– az Alföldi Galéria földszintjének utolsó termében látható a következő hetekben. A Fodor József-díjat óriási megtiszteltetésként éli meg, mint mondta, igyekszik méltó lenni az elismeréshez.

Díjazottak

További díjazottak: a Mártélyi Képzőművészeti Tábor-díjat Erdődi Tamás, Mártély-díját Mizerák Beáta, a Garai Kerámia-díját Gátfalviné Balogh Pálma vehette át. Hódmezővásárhely elismerését pedig Somogyi Liliána, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diákja vehette át.