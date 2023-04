Gőzerővel dolgoznak a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai az ókori Kínát bemutató kiállításra. Épülnek a kiállítás terei, folynak a különböző szervezési, egyeztetési munkák. Az előkészület újabb mérföldkőhöz érkezett, csütörtökön Fogas Ottó múzeumigazgató arról tájékoztatta a sajtót, hogy több mint ötven élethű agyagkatona érkezett a kínai Csian tartományból, valamint két ló és egyéb felszerelések is a szállítmány részei voltak.

Ezeket két teremben mutatják majd be, az egyikben Csianból mutatnak egy részletet, míg az előtérben a katonák feltárását ismertetik meg a látogatókkal, akik az agyagkatonákról és a császárról is fontos információkat tudhatnak majd meg, valamint a katonák egy-egy típusával is megismerkedhetnek közelebbről.

A múzeumigazgató beszélt arról is, hogy az eredeti agyagkatonákból ilyen létszámmal elhozni több millió dollár lett volna, éppen ezért a Móra-múzeum az eredetiekkel mindenben megegyező, tehát méretükben és formájukban is élethű agyagkatonákat hozott Szegedre. Ezek ugyanabból az agyagból készültek, mint azok, amelyek az első kínai császár, Csin-si Huang-ti sírját őrizték. Megjegyezte, jelenleg körülbelül még 8 ezer agyagkatona van a föld alatt, amelyeket még nem tártak fel.