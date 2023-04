A tárlat elsősorban azt kívánja bemutatni, miként tudjuk segíteni a madarakat abban, hogy fiókáikat sikeresen felneveljék. A jól ismert A, B, C és D típusú madárodúk mellett – melyekben többek között rigók, cinegék, szalakóták, búbosbankák és más fajok költhetnek -, különleges odúkat is láthatunk. Ilyen például a denevérek számára készült odú, melybe az alatta lévő, vízszintes bordázatú „leszállópályáról” egy 3 cm széles berepülő nyíláson át tudnak bejutni a bőregerek. A 20-25 cm széles odúban rekeszek vannak, melyek pihenő- és telelőhelyül szolgálnak a denevérek számára. Szintén különlegesnek számít a kuvikoknak készült, hengeres odú, amelynek átmérője mintegy 25 cm, hossza pedig az egy métert is meghaladhatja. A denevérodúkat a fatörzsekre, míg a kuvikodúkat a faágak aljára célszerű rögzíteni.

A tárlat nemcsak szöveges és képes információkkal, hanem 3D-s, repülő madarakkal is segíti a különböző fajok életével, fészkelési szokásaival kapcsolatos ismeretszerzést. Reményeink szerint a gyermekek és felnőttek közül sokan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy mesterséges odúk kihelyezésével maguk is segítsék a különböző fajok megtelepedését a lakókörnyezetükben. A tárlat június végéig látogatható.