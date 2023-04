A Tömörkény Társaságot éppen egy éve alapította 32 szegedi tudományos, kulturális és művészeti szereplő azzal a céllal, hogy hidat verjenek az új generáció és az író közé, feltámasszák a város legendás alakjának kultuszát. Katona András, a társaság elnöke elmondta, az elmúlt időszakban többek között kiadtak egy kötetet, melyben Tömörkény eddig soha meg nem jelent novellái kaptak helyet. - Nem volt könnyű feladat ezeket felkutatni, hiszen nem mindig írt a saját nevén, így ismerni kellett a stílusát is - beszélt a munkáról. A 70 novella könyvvé formálásában támogatást kaptak a megyei közgyűléstől és pályázati forrást a kormánytól is, a kiadványt pedig különlegessé tette, hogy a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diákjai illusztrálták.

A győztes logót egy tizenegyedik évfolyamos, grafikus szakos diák tervezte. Fotó: Karnok Csaba

- Következő lépésként az merült el, hogy szükségünk lenne egy logóra, amit kommunikációnk során használhatunk. Ez ügyben ismét az iskolához fordultunk és pályázatot hirdettünk, hogy tervezzék ezt meg

- mesélte Katona András. A beérkezett pályaműveket Kóthay Gábor pedagógus és Nátyi Róbert, a a SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja zsűrizte. - A cél az volt, hogy a logó a modern irányzatokat képviselje. Kortárs szemléletet, a modern korszak vizualitását kerestük - mondta el Nátyi Róbert.

Négy diák összesen 8 pályaművet adott be, melyek közül végül a 11. évfolyamos grafikus szakos Szalma Barnabás munkáját választották ki. Tömörkény modern megjelenítésű arcképe levélpapíron, névjegykártyán és digitális formában is jól mutat majd. A győztes pályamű alkotója a Vallomás című Tömörkény-könyv egy példányát és 50 ezer forintot kapott.

Katona András elmondta, a közeljövőben több együttműködési megállapodás megkötésére is készülnek: a gimnázium mellett a könyvtárral a múzeummal és a levéltárral is szeretnék szorosra fűzni a kapcsolatot. Kakuszi Péter, a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményvezetője a díjátadás után rögtön fel is vetette: a mintegy 40 éves hagyománnyal rendelkező novellaíró pályázatuk kapcsán például el tud képzelni egy együttműködést, miszerint a beérkező pályaműveket a társaság bírálná majd el.