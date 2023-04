A Piarista: 300 éve Szegeden címet viselő kötet ötletadója és szerkesztője Károlyi Attila, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára volt, társzerkesztői és a szövegek jelentős részének szerzői pedig a Piarista Múzeum részéről Borbás Péter, és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára részéről Koltai András volt. A szerkesztésben, lektorálásban, képszerkesztésben közreműködtek Szekér Barnabás és Bozók Ferenc, a levéltár munkatársai is.

– Azt az elképzelést akartuk megvalósítani, hogy Szeged legrégebbi, regionális jelentőségű középiskolájának történetét a mai diákok számára is érdekes módon, képekkel és rövid, önmagukban is befogadható szövegekkel dolgozzuk föl. A koncepció megvalósításához segítségére keltek az iskola fenntartója, a Piarista Rend Magyar Tartománya budapesti gyűjteményei is, ahol gazdag, és jórészt ismeretlen levéltári, könyvtári és muzeális anyag, valamint ezeket ismerő munkatársak találhatók – tájékoztatta lapunkat Károlyi Attila.

Kitért arra is, hogy a munka a szerzők számára is számos felfedezést hozott, újabb és újabb források, valamint művelődéstörténeti kapcsolódások kerültek elő.

– Reméljük, hogy a választott formával újszerű módon tudtunk közelíteni egy hagyományos „iskolám története” témához, és hozzájárulni ahhoz, hogy a gimnázium diákjai és a szegediek jobban megismerjék elődeik és környezetük múltját, jelentőségét – fogalmazott.

A kötet a Magyar Levéltárosok Egyesülete által kiírt „Az év levéltári kiadványa” pályázaton a 2022. év legjobb ismeretterjesztő kiadványainak kategóriájában első helyet nyert.

A kötet szegedi bemutatójáról a Délmagyarország is beszámolt. Ahogy megírtuk, másfél-két éves intenzív munkával készült el a 404 oldalas könyv, amely 428 képet, 177 forrást és 330 feletti szócikket, rövid írásokat tartalmaz, és a digitális verzió megjelentetését is tervezik. A szerkesztő mindenkinek ajánlja, aki szereti a helytörténeti, azon belül az iskolatörténeti monográfiákat, a színes ismeretterjesztő kiadványokat, amelyben várostörténeti kitekintések – például a boszorkánypör –, érdekességek és ismert tanítványok is helyet kaptak.