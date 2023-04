A Húsvét elengedhetetlen kellékei a csokinyuszik. Sok elmélet létezik arra, hogyan lett ez a szőrös állat egy tojást tojó lény az ünnep kapcsán. Vannak, akik szerint fordítási hiba, és igazából gyöngytyúkoknak kellene ilyenkor ellepniük az üzleteket, mások a germán mondavilágra vezetik vissza, ahol egy haldokló madár változott át nyúllá. Igazából a mai gyerekeknek ez mindegy is: nagyjából a 19. századra állandósult az a hagyomány, hogy ezen az ünnepen a nyúl hozza az ajándékot, és ahogyan a Mikulást, úgy őt is csokiba öntik.

Fotó: Gémes Sándor

Az ajándékok közül éppen ezért már nagyon régóta nem hiányozhat a csokinyúl ezen az ünnepen, amely ugyan az 1900-as években még tömör figura volt, mostanra be kell érnünk az üreges változatával. Minden évben hihetetlen választék ejti zavarba a szülőket, nagyszülőket a boltokban: mit válasszanak, melyik lenne a legjobb. Van, aki a külsőre megy, más inkább igyekszik megbízható márkát választani. És legyünk őszinték: egyre fontosabb szempont az ár is. Vállaltuk a nehéz feladatot: leteszteltük a legtöbb üzletben kapható márkákat, hogy Önöknek könnyebb legyen a választás.

Alien és drogos tapsi

Szerkesztőségünk tagjait természetesen nem kellett sokat győzködni, hogy vegyenek részt a csokinyúl-teszten. Volt, aki boldogan megkérdezte: ebéd előtt lehet csokit enni? Lehetett, de először az volt a feladat, hogy megjelenés alapján pontozzák a húsvéti édességeket. El kell áruljuk: már itt elvérzett jónéhány példány, a mezőny feléről ugyanis gyorsan kiderült, munkatársaink biztosan nem vennék meg. Az abszolút vesztes a Smarties alkotása lett. A zöld fejű, szemüveges lényről senki nem mondta meg, hogy nyúl. Volt, aki identitászavaros békaként jellemezte, más szerint ez az okos, csúnya gyerekeknek való ajándék. Hasonlóan nem tudtuk megérteni a Kitkat nyulát, amelynek nemzetiségét mindenki egyértelműen kínainak mondta és az integető cicához hasonlították. – Mondjuk tök jó, hogy van a kezében egy csokor virág, így jó lesz anyák napjára is – jött az ötlet. Az m&m's kreatívjainál is elgurult a gyógyszer: többeknek már az értelmezéssel is gondja akadt. A nyúljelmezt éppen le (vagy fel)húzó csokigolyó sokaknak nem jött át. – A Nyolcadik utas a halálban láttam ilyet, hogy a hasából jön ki a lényeg - elmélkedett újságíró kollégánk. De olyan is akadt, aki halott nyúlnak nézte az alkotást.

Az ami szép, az meztelenül is szép

Mindezek mellett volt néhány csoki, amiről azért nem beszéltünk, mert nem volt érdemes. Például a Boci nyúlról, amely formáját tekintve akár Mikulás is lehetett volna, vagyis túl sokat nem dolgoztak vele az alkotók. Hogy milyen egyéb gondolatok indultak be erről a formáról, annak leírásától most eltekintenénk. A Figaro nyulai pedig teljes egészében megosztották a társaságot. A minden kétséget kizáróan legalaposabban kidolgozott édességek szinte rajzfilmfiguraként hatnak, kemény, fényes papírjuk is tökéletesen simul a beltartalomra, de volt, ami emiatt már műanyag figurának tűnt. A sokak által legaranyosabbnak mondott tapsifülesről pedig akadt, aki azt vélelmezte, hogy bedrogozták, azért olyan nagyok a szemei, más szerint pedig jól összeszidták, ezért szomorú.

A szépségversenyt végül a Lindt és a Merci nyerte, amelyek egyébként nagyon hasonlítanak is egymásra. De jól szerepeltek a Figaro nyuszik is és a Kinder is mindenkinél dobogós helyen végzett. Lényeges változás ebben akkor sem történt, amikor mindegyiket kicsomagoltuk. Mindössze két csokit, a Bocit és a Smarties-t nem mintázták meg, azok pont úgy lettek fóliába rejtve, ahogy kijöttek a sematikus öntőformából. A legszebb meztelen nyulakat a Milka és a Kinder alkotta meg, ezek papír nélkül is simán megállnák a helyüket.

A magas kakaótartalom sem garancia a jó ízre

És mindezek után jöhetett a kóstoló. Sejthető volt: a 15 fajta édesség közül nem mindegyikben van köszönet, ezért azt a taktikát választottuk, hogy a vélhetően leggyengébb minőségtől haladtunk a minőségi, márkás csokik felé. Ebben remek tájékozódási pontot jelentett a kakaótartalom. A legalacsonyabb a Figaro nyuszikban és a Kinderben volt: 14 százalék. Tegyük gyorsan hozzá, utóbbinak fele fehér csokoládé, vagyis a barna részben nyilván ennél sokkal magasabb ez az arány. Nem is volt vele semmi baj, ellentétben a másik kettővel, amelyet volt, aki ki is köpött. A Kitkat is a sereghajtók között volt 23 százalékos kakaótartalmával, ennek ellenére az sokaknak ízlett, főleg mert nem volt túl édes, a ropogós búzapehely pedig még dobott is az összhatáson.

Hogy a kakaótartalom se feltétlenül számít, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Boci és a Lindt is egyaránt 30 százalékos csoki. Előbbi a sereghajtók között végzett, utóbbi viszont az élmezőnyben. Ennél már csak a Merci rendelkezik magasabb kakaótartalommal – 33 százaléknyival –, a Milka, ami 34 százalékos és a Szamos, amiben nem kevesebb, mint 40 százalék ez az arány. És itt derült ki újra, hogy ez a minőségi mutató nem minden: egyértelműen megállapítottuk, hogy a szaloncukrokban verhetetlen gyártó bizony csalódást okozott minőségi nyulával, amely egyébként megjelenésében is eléggé csáléra sikerült. A Lindt-Merci vonulatot akarták utánozni, de maradjunk annyiban, hogy ez nagyon nem jött össze. A Mercibe és a Milkába ugyanakkor nem lehetett belekötni, mindkettő kellemes ízélményt adott. A meglepetésfaktort pedig a zöld szörny hozta: a Smarties nyuszija – ami ugye nem is hasonlít a tapsifülesre – szintén sokaknak ízlett. Ebben bónuszként még csokidrazsék is lapulnak, így ha valakit nem zavar, hogy ilyen gnóm figurát talál a gyerek az ajándékos sarokban, ezt is nyugodtan megveheti. Sőt: ha nem tetszik a zöld szín, van rózsaszínben és kékben is.

Egy ezres nem lesz elég

A legolcsóbb nyúl 269, a legdrágább 1699 forintba került. Ez kilónkénti árra vetítve azt jelenti, hogy akár már 7 ezer forint körüli áron is kaphatunk, ezeket azonban nem javasoljuk, ha finom édességet szeretnénk ajándékozni. Nagyjából 10 ezer forintnál kezdődnek az ehető nyuszik kilós árai, ami darabonként több mint ezer forintot jelent, de akciósan nagyjából ezért a kerek összegért van, amelyikhez már hozzá lehet jutni. Ennyit érdemes tehát rászánni a húsvéti ajándékozásra, már amennyiben szeretnénk, ha azt gyermekünk vagy családtagunk jóízűen el is fogyassza. Az árrekorder természetesen a Lindt lett, a 10 dekás nyuszi ára 1399 forint. Jó hír, hogy a gyártó gondolt a vegánokra is, ez az édesség azonban több mint kétszer ennyibe, 2999 forintba kerül – ráadásul csak 80 grammos. Mi nem találtunk idén ennél drágább csokinyuszit.