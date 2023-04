A 2012-ben alapított, önfenntartó Szegedi Gyermekszínházról a közelmúltig semmit sem tudtam. És ez nem az ő hibájuk. A Dankó Pista Nótakórus ópusztaszeri tagja, Varga Sándorné Ida mama hívott, nézzem meg az előadást, amelyben unokája, Jerne is játszik. Molnár Ferenc Liliomját vitték színre. Nehéz darab rendezői és színészi szempontból egyaránt, a rutinos öreg rókáknak is feladja a leckét. Kíváncsi voltam, nem tudtam mire számíthatok, mit kapok. Maradandó élményt, ők pedig vastapsot. Nagyszerű produkciót, tehetséges embereket láttam. A darab után a színházi berkekben nagy tiszteletnek örvendő Maláj György is dicsért, mindenkinek gratulált.