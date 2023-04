– A korábban a belvíz miatt megszüntetett játszótér kelt most új életre itt az Árpád utcában, és biztosan sok örömöt okoz majd nektek. Nem beszélek többet, avassátok ti fel, vegyétek birtokba a játékokat!

– szólt a megjelent, pedagógusaik által elkísért óvodásokhoz és kisiskolásokhoz Tóth Tibor a csütörtöki ünnepélyes avatón. Nem kellett kétszer mondani, pillanatok alatt elfoglalták a csúszdákat, a libikókát, a hintát, a mókuskereket, a homokozót és a kis focipályát. Gyerekzsivajjal telt meg a környék.

– 2008-ban pályázati forrásból már létesült itt egy játszótér, de a folyamatos belvízgondok miatt 2015-re megszűnt, egy gödör tátongott a helyén és az eszközök a faluház mögé költöztek. Most a belvízzel már nincs problémánk, ezért úgy döntöttünk, újra felépítjük itt a játszóteret, amit önerőből, közel 1,2 millió forintból valósítottunk meg. Szabadtéri játékokat vásároltunk, a munkákat – a tanyagondnokokkal az élen –, az önkormányzati dolgozók végezték el – közölte a polgármester. Azt is elárulta, rögtön fejlesztik is: ceruza kerítéssel látják el, hogy a gyerekek ne futhassanak ki az útra, míg a szülőknek WiFi áll majd a rendelkezésükre.