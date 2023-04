Az esten Várady Tamás arról is beszámolt, hogy 2015-ben Nils Frahm, korunk egyik legnagyobb hatású modern klasszikus előadójának, a német zongoraművész és zeneszerzőnek a kezdeményezésére indult útjára a Piano Day nevű program. A zongorát pedig épp az év nyolcvannyolcadik napján ünneplik meg azóta minden évben azért, mert a zongorán pontosan nyolcvannyolc billentyű van – magyarázta.

Hozzátette, a Piano Day csapata volt az, amelyik 2015-ben megépítette a világ legmagasabb vertikális zongoráját, ami 4,5 méter magas lett, és amelyen ha valaki játszott, 4 méter magasan ült.

Az április elsejei ingyenes, kétórás szegedi koncertre sokan voltak kíváncsiak. A jelenlévők a Nuage Project, Vághy Tamás, a Wave of Sound x Arulei, valamint Zalai Richárd előadását is hallhatták. Az igen közvetlen előadásnak köszönhetően a zongorával és a zeneszerzőkkel is közelebbről megismerkedhetett a hallgatóság, amelynek minden tagja felemelő élménnyel gazdagodott.

Képalá: A Nuage Project, Vághy Tamás, a Wave of Sound x Arulei, valamint Zalai Richárd is színpadra lépett. Fotó: Gémes Sándor