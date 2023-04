Ötödik alkalommal hirdette meg a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Láttad-e már a zenét? című rajzpályázatot, immár öt vármegye, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegye általános- és középiskolás diákjainak. A fiatalok 5 korcsoportban, 12 témakörben pályázhattak.

– A rajzversenynek az előző négy évben is nagy sikere volt, ezen esztendők tapasztalataira építve, azt kicsit kiegészítve hirdettük meg az idei pályázatunkat, Szentpéteri Csilla, vármegyei Príma-díjas, makói születésű zongoraművész-zeneszerző műveire. Kolléganőmmel, a Bartók iskola ének-zene tagozatos osztályaiban már 9. éve dolgozunk a gyerekekkel a szerzeményeire. Tapasztalataink szerint a diákok rendkívül fogékonyak erre a világra, a művei hallgatása közben szabadon szárnyal a fantáziájuk. Hihetetlenül fejleszti az alkotókészségüket, képzelőerejüket, kifejezőkészségüket – mondta a beérkezett pályaművek zsűrizése előtt megtartott sajtótájékoztatón Nadobán Zsuzsa mesterpedagógus.

– Beleborzongok, látva a pályázatra beérkezett alkotásokat, hogy az ifjú generáció mennyi kreativitással, milyen tehetséggel rendelkezik, milyen alázat van bennük a művészetek iránt. Összesen 1481 művet kaptunk. Lenyűgöző, ahogy visszaköszönnek a hangjegyek, a gondolatok, amelyek bennem születtek a zeneművek készítésekor – mondta Szentpéteri Csilla, aki bemutatta a zsűri tagjait. Vele együtt öten értékelik az 5 korcsoportban versenyző alkotásokat, Aranyi Sándor, akit Szentpéteri Csilla klasszikus értelemben vett festőművészként mutatott be, Hegedűs Márton képregény alkotó, illusztrátor, animációs rendező, aki amellett, hogy rajzol, mozaikot is készít és zenél is, Oszter Alexandra, aki képzőművészként és színművészként két művészeti ágban is jeleskedik és Mazzag István festőművész, akinek az alkotásiban a klasszikus értelemben vett festészet találkozik a modernitással.

Szentpéter Csilla úgy fogalmazott, úgy válogatták össze a zsűri tagjait, hogy széles spektrumon mozogjanak, olyan alkotókkal értékelik a diákok által készített munkákat, akik más-más módon látják a zenét és ezáltal a beérkezett pályaműveket is. A zsűri a korcsoportonkénti legjobb három alkotást díjazza, különdíjat és közönségdíjat is odaítélnek.

Szentpéteri Csilla beszélt arról is, hogy az előző években beérkezett pályaművek, ami nagyjából 5000 alkotás, jelenleg egy garázsban „parkolnak”. Szeretné, ha minél többek láthatnák ezeket a képeket. Felmerült például, hogy kórházak, gyermekkórházak falát is díszíthetnék, vagy akár Makón egy szárítókötélre is fel lehetne fűzni az összes képet, köréjük lehetne egy olyan performance-t szervezni, amikor zenészek, színészek, képzőművészek, táncosok is improvizálhatnának az alkotások körül, amennyiben megihletnék őket a diákok pályaművei.