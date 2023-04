Május 1-jén majálisra várják a nagymágocsiakat. Az önkormányzat és a művelődési ház által szervezett rendezvény helyszíne a focipálya. A napot zenés ébresztővel kezdik, 9 órától felnőtt kispályás focitornát szerveznek és ekkor indul a kerékpártúra is. 10 órától Bodrogközi Rita gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 11 órától szkanderbajnokságot szerveznek. 13 órától ebéd lesz, gulyást főznek. Napközben a gyerekeket labdás játékokkal, ugrálóvárral is várják. Horgászverseny is lesz a faluban ezen a napon.