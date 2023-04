Amit eddig csak legendákra és szájhagyományokra alapoztak, azt immár a tudomány is alátámasztotta: megvan a Feketevár, Csongrád névadó földvára. Az erősséget még a bolgárok építhették, miután legyőzték az avarokat. A vár maga egy föld-fa szerkezetű erősség volt, vagyis a területét magas földsánc védte, külső oldalán vizesárokkal, a tetején fából készült erődítéssel.

A csongrádi földvár valószínűleg a tatárjárás során súlyosan megsérült, amit már nem állítottak helyre, hanem elkezdték lassan beépíteni a területét. A vár a felszínen látható módon már évszázadokkal ezelőtt elenyészett, eddig pedig még nem akadtak a nyomára a kutatók.

A csongrádi Tari László Múzeum a Szegedi Tudományegyetem Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszékével együttműködve tavaly ősszel kezdett geofizikai kutatásba a földvár feltételezett helyén. Ennek során 23 portán vizsgálódtak, de nem találtak a földvárra utaló nyomot. Ehhez a kutatáshoz csatlakozott a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete, amely LIDAR felmérést folytatott a területen, közölte Szalontai Csaba.

– A LIDAR egy drónnal működő, lézer alapú távérzékelő rendszer, amely képes kimutatni a kisebb, szemmel nem érzékelhet terepegyenetlenségeket is úgy, hogy kiszűrhető a növényzet és akár az építmények zavaró hatása is. Ezzel a módszerrel bukkantak rá sorra az elmúlt egy évtizedben a közép-amerikai indián civilizációk elveszett városaira is a hondurasi és a guatemalai dzsungelben – részletezte a Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság főosztályvezetője.

A lézeres távérzékelés, ami segítette a maja épületek és utak megtalálását, Csongrádon is hatékonynak bizonyult: sikerült lehatárolni egy földvárat a Baross Gábor rakpart – Bökény Alj út – Ék utca háromszögben.

A tervek szerint az intézmények közötti együttműködés folytatódik: a csongrádi múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet folytatja a roncsolásmentes kutatást a területen, és ha lehetőség nyílik rá, régészeti feltárásokat is fognak végezni, hogy minél többet tudjanak meg a vár történetéről.