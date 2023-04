A társulat első mozgószínházi előadása zajos sikert aratott, így nem is volt kérdés a folytatás. Azóta már a Kaj Ádám által írt passiót, Nikosz Kazantszakisz Akinek meg kell halnia című feldolgozását, Keserű Györgynek A farizeus halála című művét, sőt a Godspell musicalt is bemutatták. Színpadra léptek már Esztergomban, Erdélyben, Münchenben, Augsburgban is.

– Tavaly mutattuk be az Akárki című moralitásjátékot Bodolay Géza átiratában, vasárnap ennek a felújított és bővített változatát tekintheti majd meg a közönség. 2020-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon is bemutatták a darabot, mi a prózai előadásból egy táncokkal és dalokkal tűzdelt moralitás revüt hoztunk létre. A zenéjét Klebniczki György, a dalszövegeket Szendrényi Borbála írta – részletezte Kaj Ádám.

Noha a darab nem passiójáték, üzenete mégis lényegileg kötődik a húsvét misztériumához.

– Központi témája az emberi élet végessége. Húsvétkor keresztényként azt ünnepeljük, hogy Jézus feltámadt, legyőzte a halált. Tehát hisszük, hogy a haláluk után is van folytatás. Az Akárki történetében is ezzel találkozhatunk – mondta a rendező.

Az előadás csaknem harmincfős közösségi összefogás eredménye, a társulati tagok között van patikus, óvodapedagógus, kutató, jogász, de érettségi előtt álló diáklányok is. Ótott Ferenc, a Horthy Csónakház tulajdonosa, a Tisza Teátrum megálmodója a kezdetektől fogva erősíti az újszegedi színjátszó közösséget. Az első évben Pilátus bőrébe bújt, idén pedig az Akárki címszereplőjeként láthatja majd a közönség.

– Szép és nemes feladat Akárkit alakítani, aki tényleg bárki lehet. Találkozik a halállal, ahogy mindannyian fogunk. Először egyezkedni próbál vele, majd igyekszik találni valakit, aki elkíséri az utolsó útján. Rokonaihoz, barátaihoz fordul, de hiába, majd vagyonával próbálkozik, de annak csak a földi létben van értéke. Végül egyetlen kísérői jó tettei lehetnek, de mivel nem sokat vitt véghez, ezért a jó tett elsorvadt, szinte jártányi ereje sem maradt, kerekesszékbe kényszerült. A vezeklés által azonban újra erőre kap, és elkíséri Akárkit az utolsó úton – fejtette ki Ótott Ferenc, aki lapunknak azt is elmondta, miért csatlakozik évről évre a társulat húsvéti missziójához.

– Ha valaki nagyon jó hírt hall, azt szeretné megosztani. Márpedig húsvét szent ünnepének öröménél nagyobb és jobb hír nem létezik. A temetéseken mindig rádöbben az ember, hogy milyen keserves bánat és fájdalom az ember végessége, de Krisztus reményt hozott a kilátástalanságba. Feltámadt, és ezáltal van folytatás számunkra – mondta.